Başkan Erdoğan'dan ekonomide V tipi toparlanma mesajı

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı açılış programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: ''Üçüncü çeyrekle ilgili tüm öncü göstergeler ekonominin toparlandığına işaret ediyor. Açıklanan her veri bu tabloyu destekliyor. Amacımız V tipi bir toparlanmayı sağlayıp bu yılı artı değerde kapatmaktır. Önümüzdeki yıl için tahmin edilen büyüme oranımız yüzde 5,8'dir.'' dedi.

"EKONOMİMİZİN SALGINDAN EN AZ HASARLA ÇIKMASINI HEDEFLEDİK"

Dünyanın tamamı ile birlikte ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınına işte böyle bir ortamda yakalandık. Ekonomimizin salgından en az hasarla çıkmasını hedefledik. Bugüne kadar açıkladığımız salgın tedbirleri paketlerimiz 495 milyar TL'yi buldu.

"AMACIMIZ V TİPİ BİR TOPARLANMAYI SAĞLAYIP BU YILI ARTI DEĞERDE KAPATMAKTIR"

Kamu bankalarını teşvik ederek 267 milyar liranın üzerinde bir finansmanın ekonomimize aktarılmasını sağladık. Her kesimin finansman ihtiyacının giderilmesini sağladık. Üçüncü çeyrekle ilgili tüm öncü göstergeler ekonominin toparlandığına işaret ediyor. Açıklanan her veri bu tabloyu destekliyor. Amacımız V tipi bir toparlanmayı sağlayıp bu yılı artı değerde kapatmaktır. Önümüzdeki yıl için tahmin edilen büyüme oranımız yüzde 5,8'dir.

Türk ekonomisi yaşadığı bunca saldırının ve şokun ardından daha dayanıklı bir yapıya kavuşmuştur.

OECD Türk ekonomisinin dünyada salgından en az etkilenen 3'ncü ekonomisi olarak gösterdi.

"TÜRKİYE BU KONUDA KENDİ AŞISINI ÜRETME KONUSUNDA DA YOĞUN BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDEDİR"

Çin'de başlayan ve kısa sürede dünyaya yayılan Covid -19 hastalığın henüz kesin bir tedavisi bulunamamıştır. Türkiye bu konuda kendi aşısını üretme konusunda da yoğun bir çalışma içerisindedir. Aşı çalışmaları belirli bir seviyeye gelmiş olmakla birlikte vakte ihtiyaç olduğu açıktır. İnşallah yarın Konya'da şehir hastanemizin açılışın yaparak sağlıktaki bulunduğumuz noktayı bir adım daha ileriye taşıyacağız.

Bu süreçte dünyanın 141 farklı ülkesinde geçici süre ile bulunan yüz bini aşkın vatandaşı ülkemize getirdik. Gelişmiş ülkelerin dahi vatandaşını kendi haline terk ettiği salgın döneminde Türkiye içeride ve dışarıda gerçekten onurlu bir duruş ortaya koymuştur.

Salgının tehdit olmaktan çıkacağı güne kadar bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz