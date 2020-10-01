TL’ye geçiş hızlanacak: Kambiyo işlemlerinde BSMV binde 2’ye indirildi, TL mevduatta stopaj düşürüldü

Yeni Ekonomi Programı’nın ardından normalleşme adımları çerçevesinde, dolarizasyonu önleyip TL’ye geçişi hızlandıracak iki önemli hamle geldi. Kambiyo işlemlerinde BSMV binde 2’ye indirildi, TL mevduatta stopaj düşürüldü.





3 AY SÜREYLE GEÇERLİ

Karar, yayımı tarihinden itibaren 3 ay süreyle sınırlı olarak vadesiz ve özel cari hesaplara ve söz konusu tarihten itibaren 3 ay içinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına uygulanacak. Atılan bu adımla, TL'nin değerinin korunması, birikimlerin TL cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasının sağlanması, yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesi amaçlanıyor.

DÖVİZ SATIŞI HIZLANIR

Analistler, TL mevduat faizlerinden alınan stopaj oranlarının düşürülmesiyle, TL mevduat yatırımlarının özellikle döviz mevduata göre çok daha avantajlı bir duruma geleceğini, bu süreçte tasarrufların belli bir tutarının döviz mevduat hesaplarından TL mevduatlara geçiş yapmasının bekleneceğini belirtti. Atılan adımların hem uygulamalarda normalleşme hem de TL'nin cazibesini artırmaya yönelik olduğunun altını çizen uzmanlar, TL'deki değer kaybının ekstra bir şok gelmediği sürece kesilebileceğine dikkat çekti. TL mevduatlarda verginin özellikle vadenin yoğunlaştığı 1-3 ayda yüzde 5'e çekilmesinin, reel getiri bölgesine geçişe işaret ettiğini bildirdi.

DOLARİZASYON AZALACAK

TERA Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, BSMV'nin eski haline getirilmesi ile beraber banka üzerinden yapılan kambiyo işlemlerinde vergi bariyerinin normalleştirilmiş olduğunu ifade ederek, "TL mevduatlarında da stopaj oranı Cumhurbaşkanı Kararı ile düşürüldü. Bu hareketi, Türk Lirası mevduatlarının enflasyona karşı reel getirisini artırmak ve dolarizasyon etkisini azaltmak adına olumlu görüyoruz" dedi. Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcineli de atılan adımların piyasalar için pozitif olduğunu ifade ederek, özellikle kambiyo vergisinin azaltılmasının döviz satışını kolaylaştıracağını söyledi.