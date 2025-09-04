PODCAST CANLI YAYIN

MSB'den Anıtkabir töreni iddialarına yanıt!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Antıkabir iddialarına "Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik itibarsızlaştırma ve sistematik bir dezenformasyon çabasıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik gerçek olmayan veya yıllar önce dava konusu olmuş konuların tekrar gündeme getirilmesi suretiyle yapılan algı operasyonları sadece ordumuzu değil, aynı zamanda devletimizin güvenliğini ve milletimizin birliğini hedef almaktadır." denildi. Öte yandan MSB tarafından yapılan açıklamada, "SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul’da savcıya suikast: Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bıçaklanarak öldürüldü!
🔴 Karsspor 𝐎 - 𝟏 Erzincanspor ⚽
Kurtalan’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Çerkezköy’de boya kazanına düşen işçi hayatını kaybetti! Arkadaşı yaralandı
