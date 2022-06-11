Asgari ücrete 39.67 6 Aylık TEFE TÜFE kıstası! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocukluya 5.000 - 5.900 TL arası zam! AGİ, Prim ve enflasyon farkı...

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı sorusu milyonlarca kişi tarafından merak edilerek araştırılıyor. Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete ara zam için verilecek karara çevrildi. Bu kapsamda konuşulan 3 formül bulunuyor. Temmuz artışı için prim desteği söz konusu olabileceği gibi, 6 aylık TÜFE ya da enflasyon farkı yansıtılabilir. Peki, asgari ücrete 2. zam yapılacak mı? İşte konuşulan formüller ve ücret artışı!