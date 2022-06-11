Asgari ücrete 39.67 6 Aylık TEFE TÜFE kıstası! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocukluya 5.000 - 5.900 TL arası zam! AGİ, Prim ve enflasyon farkı...
Asgari ücret için ara zam yapılıp yapılmayacağı büyük bir merakla takip ediliyor. Devlet dar gelirli vatandaşların alım gücünü iyileştirmeye yönelik Temmuz ayını işaret etti. Ek zam sinyalinin ardından akıllara asgari ücret geldi. Peki, asgari ücrete 2. zam yapılacak mı? İşte konuşulan formüller ve ücret artışı!
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı sorusu milyonlarca kişi tarafından merak edilerek araştırılıyor. Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete ara zam için verilecek karara çevrildi. Bu kapsamda konuşulan 3 formül bulunuyor. Temmuz artışı için prim desteği söz konusu olabileceği gibi, 6 aylık TÜFE ya da enflasyon farkı yansıtılabilir. Peki, asgari ücrete 2. zam yapılacak mı? İşte konuşulan formüller ve ücret artışı!
Ocak'ta yüzde 50.5'lik tarihi zamla net 4 bin 253 liraya çıkan asgari ücrette, Temmuz'da ara zam beklentisi oluştu. Asgari ücrete Temmuz zammı yapılabilmesi için öncelikle yasal düzenleme gerekiyor.
Yasa gereği yılda bir kez Aralık'ta toplanan Asgari ücret Komisyonu, düzenleme yapılırsa ara toplantı yapıp Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni ücreti belirleyebilecek.