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Haberler Ekonomi Asgari ücrete Temmuz Enflasyon artışı + 6 aylık 875,70 TL vergi artışı geliyor! Maaşlar 5.316 TL'yi bulacak! Başkan Erdoğan'dan 'Her kesimi rahatlatacağız' sinyali!

Asgari ücrete Temmuz Enflasyon artışı + 6 aylık 875,70 TL vergi artışı geliyor! Maaşlar 5.316 TL'yi bulacak! Başkan Erdoğan'dan 'Her kesimi rahatlatacağız' sinyali!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan asgari ücrete ilişkin, "Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız" ifadelerine yer verdi. Peki, Asgari ücrete zam gelecek mi? İşte tüm detaylar ve maaş hesabı!

takvim.com.tr
14.06.2022 09:55 - Son Güncelleme: 14.06.2022 09:55
Maaşlar 5.316 TL’yi bulacak! Asgari ücrete Temmuz Enflasyon artışı + 6 aylık 875,70 TL vergi artışı geliyor! Başkan Erdoğan’dan ’Her kesimi rahatlatacağız’ sinyali!

Asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği hakkında aramalar her geçen gün artıyor. Son olarak Başkan Erdoğan, "Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız" ifadelerine yer verdi. Bu gelişmeler ışığında vatandaşlar, "Asgari ücrete Temmuz'da zam gelecek mi? Sorusunu merak edip araştırmaya başladı. Asgari ücret için uzmanlardan 3 formül geldi. Ocak ayında asgari ücrette vergi kaldırılmıştı. Temmuz'da da benzer bir formül primler için söz konusu olabilir. Peki, Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte tüm merak edilenler ve formüller hakkında detaylı bilgiler!

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Maaşlar 5.316 TL’yi bulacak! Asgari ücrete Temmuz Enflasyon artışı + 6 aylık 875,70 TL vergi artışı geliyor! Başkan Erdoğan’dan ’Her kesimi rahatlatacağız’ sinyali!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Maaşlar 5.316 TL’yi bulacak! Asgari ücrete Temmuz Enflasyon artışı + 6 aylık 875,70 TL vergi artışı geliyor! Başkan Erdoğan’dan ’Her kesimi rahatlatacağız’ sinyali!

Erdoğan asgari ücrete de zam sinyali verdi. "Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız." ifadelerini kullandı.

Maaşlar 5.316 TL’yi bulacak! Asgari ücrete Temmuz Enflasyon artışı + 6 aylık 875,70 TL vergi artışı geliyor! Başkan Erdoğan’dan ’Her kesimi rahatlatacağız’ sinyali!

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete ara zam için verilecek kararda. Temmuz artışı için prim desteği söz konusu olabileceği gibi, 6 aylık TÜFE ya da enflasyon farkı yansıtılabilir.

Maaşlar 5.316 TL’yi bulacak! Asgari ücrete Temmuz Enflasyon artışı + 6 aylık 875,70 TL vergi artışı geliyor! Başkan Erdoğan’dan ’Her kesimi rahatlatacağız’ sinyali!

Milyonlarca asgari ücretliyi yeni artış heyecanı sardı.

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