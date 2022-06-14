Asgari ücrete Temmuz Enflasyon artışı + 6 aylık 875,70 TL vergi artışı geliyor! Maaşlar 5.316 TL'yi bulacak! Başkan Erdoğan'dan 'Her kesimi rahatlatacağız' sinyali!

Asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği hakkında aramalar her geçen gün artıyor. Son olarak Başkan Erdoğan, "Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız" ifadelerine yer verdi. Bu gelişmeler ışığında vatandaşlar, "Asgari ücrete Temmuz'da zam gelecek mi? Sorusunu merak edip araştırmaya başladı. Asgari ücret için uzmanlardan 3 formül geldi. Ocak ayında asgari ücrette vergi kaldırılmıştı. Temmuz'da da benzer bir formül primler için söz konusu olabilir. Peki, Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte tüm merak edilenler ve formüller hakkında detaylı bilgiler!