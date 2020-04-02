Başkan Erdoğan ilk bağışı yapmıştı! Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi 02.04.2020 15:18

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik kabine sonrası Milli Dayanışma Kampanyası'nın başladığını duyurmuş ve 7 aylık maaşını bağışlamıştı. Erdoğan, "Milli Dayanışma Kampanyası' başlatıyoruz. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı." ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya birçok alandan destek gelmeye başladı. İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na verilen destekler.