Başkan Erdoğan ilk bağışı yapmıştı! Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik kabine sonrası Milli Dayanışma Kampanyası'nın başladığını duyurmuş ve 7 aylık maaşını bağışlamıştı. Erdoğan, "Milli Dayanışma Kampanyası' başlatıyoruz. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı." ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya birçok alandan destek gelmeye başladı. İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na verilen destekler.
31.03.2020 00:17
- Son Güncelleme: 31.03.2020 00:17
Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında ulusa seslendi. Koronavirüsle mücadele kapsamında Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlatan Erdoğan, ''Biz bize yeteriz Türkiyem" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı kampanyaya, devletin üst kademesinden birçok isim de destek verdi.
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