Başkan Erdoğan ilk bağışı yapmıştı! Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında ulusa seslendi. Koronavirüsle mücadele kapsamında Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlatan Erdoğan, ''Biz bize yeteriz Türkiyem" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı kampanyaya, devletin üst kademesinden birçok isim de destek verdi.