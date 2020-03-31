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Başkan Erdoğan ilk bağışı yapmıştı! Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik kabine sonrası Milli Dayanışma Kampanyası'nın başladığını duyurmuş ve 7 aylık maaşını bağışlamıştı. Erdoğan, "Milli Dayanışma Kampanyası' başlatıyoruz. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı." ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya birçok alandan destek gelmeye başladı. İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na verilen destekler.

31.03.2020 00:17 - Son Güncelleme: 31.03.2020 00:17
Başkan Erdoğan ilk bağışı yapmıştı! Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında ulusa seslendi. Koronavirüsle mücadele kapsamında Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlatan Erdoğan, ''Biz bize yeteriz Türkiyem" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı kampanyaya, devletin üst kademesinden birçok isim de destek verdi.

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Başkan Erdoğan ilk bağışı yapmıştı! Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor

İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren isimler...

Başkan Erdoğan ilk bağışı yapmıştı! Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli 5 aylık maaşıyla kampanyaya katıldı.

Başkan Erdoğan ilk bağışı yapmıştı! Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop 5 aylık maaşıyla kampanyaya destek verdi.

Başkan Erdoğan ilk bağışı yapmıştı! Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak 10 milyon TL bağışladıklarını duyurdu.

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