En düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte 2020 memur maaşları tablosu 11.01.2020 11:18

2020 yılında memurların alacağı maaşlar belli oldu. Milyonlarca memurun beklediği enflasyon oranından sonra maaşlara yapılacak zam oranları da netleşmişti. Buna göre memurlar yüzde 5.49 oranına zam alacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, memurların mali ve sosyal haklarına yönelik yayımladığı genelge ile taban ve tavan ücretlerin yeni senede yüzde 5.49 artırılacağını açıkladı. İşte 2020 memur maaşları tablosu...

Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Aralık 2019 enflasyon oranları açıklandı. Böylelikle devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerine yeni yılda yapılacak zam oranı belli oldu. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Peki, 2020 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşı ne kadar? En düşük Bağkur SSK emekli ve memur maaşı ne kadar? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

2020 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya çıktı.

En düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi.

Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı.

MESLEĞE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

UNVANLAR Derece NET GÖREV AYLIĞI (*) 2019 Temmuz 2020 Ocak GENEL MÜDÜR 1/4 12.358 13.136 ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite mezunu) 1/4 6.499 6.904 MEMUR - (Üniversite mezunu) 9/1 3.997 4.264 ÖĞRETMEN 1/4 5.005 5.328 KAYMAKAM 1. sınıf 1/4 11.350 12.021 BAŞKOMİSER 3/1 6.495 6.899 POLİS MEMURU 8/1 5.681 6.041 UZMAN DOKTOR 1/4 7.731 8.203 HEMŞİRE- (Üniversite mezunu) 5/1 4.854 5.168 MÜHENDİS 1/4 6.634 7.047 TEKNİSYEN-(Lise mezunu) 11/1 4.161 4.437 PROFESÖR 1/4 10.690 11.325 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 6.297 6.690 VAİZ 1/4 5.203 5.536 AVUKAT 1/4 6.333 6.728

MEMUR MAAŞLARI YÜZDE 5,5 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 6,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısında toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 5'lik zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 1,5'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 4 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 1,5'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 5,5'e çıktı.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyor.

2019 YILI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2019 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,56 arttı.

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,74, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) 0,69 yükseldi.

TÜFE, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,36 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) geçen yıl için öngörülen yüzde 12'lik hedefin altında gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Yİ-ÜFE, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,36 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 17,56 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün aralıkta yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 13,31, imalatta yüzde 6,98, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,43 artış, su temininde yüzde 7,94 azalış görüldü. Bu sektörlerin aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,54, imalatta yüzde 0,83 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,88, su temininde yüzde 0,59 azalış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında yüzde 4,27 ile ara malında, yüzde 7,25 ile dayanıklı tüketim malında, yüzde 11,93 ile dayanıksız tüketim malında, yüzde 9,02 ile enerjide, yüzde 8,09 ile sermaye malında artış oldu. Bu grupların aylık değişimlerinde ise ara malında yüzde 0,70, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,24 ve sermaye malında yüzde 0,42 artış görülürken, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,16, enerjide yüzde 0,01 azalış görüldü.

Yıllık bazda en yüksek azalış yüzde 7,94 ile suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılmasında gerçekleşti. Bunu yüzde 3,49 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 2,76 ile ana metaller izledi. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 25,22, tütün ürünleri yüzde 25,17, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 16,78 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 43,12 İLE ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, Aralık 2019'da bir önceki aya göre yüzde 0,74, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,84 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,18 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla aralıkta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken, ulaştırmada yüzde 0,57, sağlıkta yüzde 0,42, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,42, lokanta ve otellerde yüzde 0,40, haberleşmede yüzde 0,29 fiyat artışı gerçekleşti.

Aralıkta aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 1,91 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bu grubu yüzde 0,11 ile eğlence ve kültür izledi.

YILLIK DEĞİŞİMLER

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 43,12 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre eğitim yüzde 14,46, sağlık yüzde 13,63, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 13,63, lokanta ve oteller yüzde 13,17 ve ulaştırma yüzde 12,21 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Aralıkta endekste kapsanan 418 maddeden 131'inin ortalama fiyatlarında düşüş gerçekleşirken, 34 maddenin ortalama fiyatında değişim görülmedi, 253 maddenin ortalama fiyatlarında artış gerçekleşti.

Fiyatların en fazla arttığı bölge "Erzurum, Erzincan, Bayburt"

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 1,31 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis"te gerçekleşti. Bir önceki yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 13,65 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" ve 12 aylık ortalamalara göre, en yüksek artış yüzde 17,66 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde görüldü.

Geçen ay, Aralık 2018'e göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 10,32 ile "Ankara" bölgesinde kaydedildi.

BEKLENTİLER

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 11,51 olmuştu.



İŞTE ESKİ VE YENİ MAAŞLAR

Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1)



Eski maaş:5691



Yeni maaş: 6003

Avukat (9/1)



Eski maaş:4952



Yeni maaş: 5224

Başasistan (Sağlık hiz. 5/1)



Eski maaş:6468



Yeni maaş: 6823

Araştırma görevlisi (8/1)



Eski maaş: 5461



Yeni maaş: 5761

Bekçi (Lisans 9/1)



Eski maaş: 4180



Yeni maaş: 4409

İlçe belediye başkan yardımcısı



Eski maaş:5765



Yeni maaş: 6081

Başmüfettiş (1/1)



Eski maaş: 8320



Yeni maaş: 8777

Doçent (1/1)



Eski maaş:7260



Yeni maaş: 7659

Diş tabibi (8/1)



Eski maaş: 5315



Yeni maaş: 5607

Doktor öğretim üyesi (5/1)



Eski maaş:6250



Yeni maaş: 6593

Hademe (15/1)



Eski maaş:3158



Yeni maaş: 3331

Ebe (9/1)



Eski maaş:4037



Yeni maaş: 4259

Hakim adayı (9/1)



Eski maaş:5527



Yeni maaş: 5830

Hakim (7/1)



Eski maaş:8775



Yeni maaş: 9257

Daire başkanı (1/1)



Eski maaş: 8660



Yeni maaş: 9135

Başkomiser (8/1)



Eski maaş: 5468



Yeni maaş: 5768

Araştırmacı (9/1)



Eski maaş:3652



Yeni maaş: 3852

Hemşire (9/1)



Eski maaş:4032



Yeni maaş: 4253

Hizmetli (15/1)



Eski maaş:3158



Yeni maaş:3331

İmam/hatip (9/1)



Eski maaş:3667



Yeni maaş: 3868

İtfaiyeci (9/1)



Eski maaş:3623



Yeni maaş: 3822

Kaymakam (4/1)



Eski maaş:6877



Yeni maaş: 7255

Komiser (8/1)



Eski maaş:5380



Yeni maaş: 5675

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1)



Eski maaş:3405



Yeni maaş:3592

Memur (9/1)



Eski maaş:3406



Yeni maaş:3593

Mübaşir (11/1)



Eski maaş:3356



Yeni maaş: 3540

Müfettiş (7/1)



Eski maaş:6033



Yeni maaş: 6364

Müfettiş yardımcısı (9/1)



Eski maaş:5487



Yeni maaş:5788

Müezzin (9/1)



Eski maaş:3667



Yeni maaş: 3868

Mühendis (7/1)



Eski maaş:5300



Yeni maaş:5591

Orman muhafaza memuru (11/1)



Eski maaş:3758



Yeni maaş: 3964

Öğretmen (9/1)



Eski maaş:3804



Yeni maaş: 4013

Polis (11/1)



Eski maaş: 5005



Yeni maaş: 5280

Programcı (9/1)



Eski maaş:4154



Yeni maaş: 4382

Profesör (1/1)



Eski maaş:8482



Yeni maaş: 8948

Sağlık memuru (9/1)



Eski maaş:4032



Yeni maaş: 4253

Şef (7/1)



Eski maaş:3687



Yeni maaş: 3889

Şube müdürü (7/1)



Eski maaş:4670



Yeni maaş:4926

Usta öğretici (11/1)



Eski maaş:3403



Yeni maaş:3590

Uzman yardımcısı (9/1)



Eski maaş:5576



Yeni maaş:5882

Uzman (7/1)



Eski maaş:6093



Yeni maaş:6428

Vaiz (9/1)



Eski maaş:3862



Yeni maaş: 4074

Vali (1/1)



Eski maaş:12526



Yeni maaş: 13214

Veteriner hekim (7/1)



Eski maaş:5272



Yeni maaş: 5561

Yoklama memuru (11/1)



Eski maaş:3403



Yeni maaş: 3590

Zabıta memuru (9/1)



Eski maaş:3474



Yeni maaş:3665

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI (TL)



SSK (2000 ÖNCESİ)



Eski maaş:1982,6



Yeni maaş: 2111,3

SSK (2000 SONRASI)



Eski maaş:1181,4



Yeni maaş: 1258,0

BAĞ-KUR (ESNAF)



Eski maaş:1774,7



Yeni maaş: 1889,8

BAĞ-KUR (TARIM)



Eski maaş:1249,6



Yeni maaş: 1330,7

MEMUR (Emekli)



Eski maaş:2521,7



Yeni maaş: 2660,2

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)



Müsteşar (1/1)



Eski maaş:9088,2



Yeni maaş: 9587,2

Genel müdür (1/1)



Eski maaş:8033,4



Yeni maaş: 8474,5

Şube müdürü (Lisans - 1/4)



Eski maaş:3082,8



Yeni maaş: 3252,0

Memur (Lisans - 1/4)



Eski maaş:3016,0



Yeni maaş: 3181,6

Öğretmen (1/4)



Eski maaş:3101,9



Yeni maaş: 3272,1

Kaymakam 1. sınıf (1/4)



Eski maaş:5265,5



Yeni maaş: 5554,6

Başkomiser (1/4)



Eski maaş:3207,9



Yeni maaş: 3384,0

Polis memuru (8/1)



Eski maaş: 3207,9



Yeni maaş: 3384,0

Hemşire (Lisans - 1/4)



Eski maaş:3014,9



Yeni maaş: 3180,4

Mühendis (1/4)



Eski maaş: 3782,4



Yeni maaş: 3990,1

Teknisyen (Lise -1/4)



Eski maaş: 2632,2



Yeni maaş: 2776,7

Profesör (1/4)



Eski maaş:7194,9



Yeni maaş: 7589,9

İmam-hatip



Eski maaş:3101,9



Yeni maaş: 3272,1

Araştırma görevlisi (1/4)



Eski maaş: 3780,3



Yeni maaş: 3987

Avukat (1/4)



Eski maaş:3101,9



Yeni maaş: 3272,1

En düşük memur emekli aylığı



Eski maaş:2522,0



Yeni maaş:2660,4



*Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir