Bakan Selçuk'tan Sosyal Güvenlik Haftası'na özel paylaşım: Geri ödeme listesine alınan ilaç sayısı 8 bin 976 oldu

11.05.2020 14:18

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002 yılında geri ödeme listesindeki ilaç sayısının 5 bin 423 olduğunu, bu sayının 2020'de 8 bin 976'ya yükseldiğini açıkladı.