11 Mayıs Pazartesi dolar kurunda düşüş trendi başladı! Faruk Erdem doların yeni rotasını canlı yayında açıkladı

11.05.2020 12:04

Londra merkezli saldırılar sonrasında dolarda sert bir yükseliş görülse de alınan hızlı kararlar sonrası trend yönünü aşağıya çevirdi. Dolar 11 Mayıs Pazartesi gününe düşüşle başladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında döviz kurundaki son durumu yorumladı. Erdem, dolarda aşağı yönlü düşüş trendinin başladığını ve 6.84 seviyelerine gerileyeceğini tahmin ettiğini belirtti. İşte döviz piyasalarında son durum ve piyasaların rotası.

Londra merkezli saldırılar sonrasında dolar 7 lira 20 kuruşun üzerini görmüştü. Alınan önlemler kapsamında kısa süre içerisinde yapılan bu saldırı geri püskürtüldü. Dolar 11 Mayıs Pazartesi gününe düşüşle başladı.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında döviz kurunu yorumladı. Dolarda aşağı yönlü düşüş trendinin başladığı 6.84 rakamına gerileceğini bu sınırı görmesi halinde ise daha da anlamlı düşüşlerin gerçekleşebileceğini ifade etti. Peki piyasalarda son durum nasıl?

11 Mayıs dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum ne? Detaylar haberimizde...