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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023, 09:29 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023, 09:35

Asgari ücrette kimin aklında ne var? Hükümet, işçi ve işverenin zam düşüncesi ne? İşte detaylar…

Milyonlarca çalışan ve işveren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısından çıkacak rakamı bekliyor. İlk iki toplantıda rakam telaffuz edilmedi ancak Başkan Erdoğan'ın "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözlerinin ardından yapılacak zam oranının yüzde 55'leri bulabileceği konuşuluyor. Asgari ücret ile ilgili masadaki formüller araştırılırken bir yandan da açıklanacak oranla işsizlik maaşı, engelli aylığı, 65 yaş maaşı, kıdem tazminatı, Bağ-Kur prim ödemeleri de değişecek. Peki Asgari ücrette kimin aklında ne var? Hükümet, işçi ve işverenin zam düşüncesi ne? İşte detaylar…

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