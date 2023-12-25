Asgari ücrette milyonlar artık geri sayıma geçti. Merakla beklenen kararda ortaya çıkan zam senaryolarını milyonlarca kişi yakından takip ederken, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, asgari ücret konusunda vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini belirterek, "Memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca Akbaşoğlu, asgari ücretin ne zaman açıklanacağını da duyurdu. Asgari ücret ne zaman belli olacak? Hangi rakamlar konuşuluyor? İşte detaylar…