SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023, 18:14 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023, 19:16

Türkiye ile Özbekistan arasında Karma Ekonomik Komisyonu protokolü imzalandı!

Türkiye ve Özbekistan arasında 7'nci Dönem Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) protokolü kapsamında 7 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulundu. Görüşmelerin ardından, Yılmaz ve Kuçkarov'un başkanlığında Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu 7'inci Dönem Toplantısı düzenlendi.

Toplantı sonrasında iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi. KEK Protokolü'nü imzalayan Yılmaz ve Kuçkarov ile birlikte komisyon kapsamında ayrıca şu anlaşmalar imza altına alındı: "Ticaret Bakanlığı ve Özbekistan Yatırımlar, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı arasında Sanayi Ürünlerinin Uygunluk Değerlendirmesi ve Standardizasyonu Alanında İşbirliği Protokolü. Rekabet Kurumu Başkanlığı ve Özbekistan Rekabeti Geliştirme ve Tüketici Haklarını Koruma Komitesi arasında Rekabet Politikası Alanında Karşılıklı İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı. Türk Eximbank ve JSCB Uzpromstroybak arasında Kredi Anlaşması Tutarının 60 Milyon Dolara Çıkarılmasına Yönelik Tadil Anlaşma. KOSGEB ve Özbekistan Mahalle ile İlişkiler ve Girişimciliği Geliştirme Ajansı arasında Uzun Vadeli İşbirliği Programı. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Semerkant Şehir Hakimliği arasında Semerkant ve Konya Şehirleri Arasında Kardeş Şehir İlişkilerinin Kurulmasına Dair Anlaşma.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Semerkant Şehir Hakimliği arasında Semerkant ve Gaziantep Şehirleri Arasında Kardeş Şehir İlişkileri Kurulmasına Dair Anlaşma TEKMER ve Özbekistan Mahalle ile İlişkiler ve Girişimciliği Geliştirme Ajansı arasında Özbekistan'da Start-Up projelerini desteklemek ve girişim inkübatör merkezleri kurmak amacıyla TEKMER ile 2024 Yılı İçin Mutabakat Zaptı."
Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, hazır bulundu.

SIRADAKİ VİDEO
Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman yapılacak? Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama
26.12.2023Salı
2024 Asgari ücret zammı ne olacak? Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Yeni asgari ücrette net rakam bu hafta...
26.12.2023Salı
Emekli memur maaş zamları ne kadar olacak? Hangi formüller masada? Yapılacak zam oranı hangi maaşı nasıl etkileyecek?
26.12.2023Salı
Asgari ücrette kimin aklında ne var? Hükümet, işçi ve işverenin zam düşüncesi ne? İşte detaylar…
26.12.2023Salı
Asgari ücret ne zaman belli olacak? Hangi rakamlar konuşuluyor? İşte detaylar…
25.12.2023Pazartesi
Bunlar da Var
Hatice Şendil’in doğum sonrası 20 kilo verdiren diyet sırrı! 00:20
Hatice Şendil'in 20 kilo verdiren diyet sırrı!
26.12.2023Salı
Emekli memur maaş zamları ne kadar olacak? Hangi formüller masada? Yapılacak zam oranı hangi maaşı nasıl etkileyecek? 03:55
Emekli memur maaş zamları ne kadar olacak? Hangi formüller masada?
26.12.2023Salı
Merdan Yanardağ’dan şehit yakınlarına tehdit 00:28
Merdan Yanardağ'dan şehit yakınlarına tehdit
26.12.2023Salı
Bengül Güven ile İsa Dumlu’nun ilişkisi mi var? Müge Anlı’da Mustafa Hakkulu cinayetinde yeni gelişme: 2 kişi daha gözaltına alındı 08:32
Mustafa Hakkulu cinayetinde yeni gelişme
26.12.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA