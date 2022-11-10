Asgari ücrete hesap formülü! Zam oranı nasıl belirlenecek? Hangi kriterlere bakılacak?

Yeni asgari ücret için ilk adım atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçiler, işverenler ve kamuoyunun 2023'teki asgari ücrete ilişkin beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlattı.







ÖNCE ARAŞTIRMA

2023'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak araştırmada, asgari ücret beklentileri tespit edilecek. Ankette, işçilere ne kadar aylık kazançla geçinebilecekleri, işverene ise işçiye maksimum ne kadar ücret verebilecekleri sorulacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce tamamlanacak anketin sonuçlarının, komisyon toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. Bakanlık, 2022'deki asgari ücreti belirleme sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadroyla araştırma yapmıştı.







15 KİŞİ BELİRLEYECEK

Yeni asgari ücret için komisyon çalışmaları Aralık ayı başında başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, Aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.







NELERE BAKILACAK?

Asgari ücret tespiti sırasında, Çalışma Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği beklenti araştırmasının sonuçları önemli bir veri olacak. İşçiler için aylık asgari geçim tutarı hesaplanarak komisyona taşınacak. Çalışmalar sırasında enflasyon verileri değerlendirilirken, bir refah payı da eklenecek.







YÜZDE 94.6 ARTIŞ

Geçtiğimiz yıl net 2 bin 825 lira 90 kuruş olan asgari ücret, bu yıl Ocak'ta 4 bin 253 lira 40 kuruşa, Temmuz'da 5 bin 500 lira 35 kuruşa çıktı. Geçen yılın asgari ücretine göre kümülatif artış oranı yüzde 94.60'ı buldu.







ARTIŞ HESAPLARI

Yeni asgari ücrete ilişkin tahminler 7 bin 500 liranın üzerinde olacağını gösteriyor. Örneğin; halen net 5 bin 500 lira olan net asgari ücret yüzde 40 artış yapılması halinde 7 bin 700, yüzde 50 artış olursa 8 bin 250, yüzde 60 zam uygulanırsa 8 bin 800, yüzde 65 artış yapılırsa 9 bin 75, yüzde 70 zam olursa 9 bin 350 lirayı bulabilecek.







BİLGİN, TİSK İLE BULUŞTU

Bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. TİSK'ten yapılan açıklamaya göre; toplantıda, Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) durumu ve asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatının güncel konuları ele alındı. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, konfederasyonun bu konulara ilişkin görüş, öneri ve beklentilerini aktarırken, Bakan Bilgin, çalışma hayatındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.







ASGARİ ÜCRET BELİRLENİRKEN BUNLARA BAKILACAK

İşçi, işveren ve kamuoyu araştırmasının sonuçları

İşçiler için aylık asgari geçim tutarı

Enflasyon verileri

Enflasyon beklentileri ve refah payı









BU ORANLARA DİKKAT!

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI

Ocak 2022: Yüzde 50.1

Temmuz zammı yüzde 29.31







2022 YILI ENFLASYON TAHMİNİ

Orta Vadeli Program: Yıllık % 65, 6 aylık % 15.91

Merkez Bankası: Yıllık % 65.2, 6 aylık % 16.05

Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıllık % 67.78, 6 aylık % 17.86

AA Finans Anketi: Yüzde Yıllık 73.12, 6 aylık % 21.61







2023 ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası: % 22.3