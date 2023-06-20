Son dakika haberine göre, Türkiye'de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda 2023 yılı için yeni asgari ücret miktarı belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 11.402 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Bu yeni miktar, 2023 yılında yüzde 107'lik bir artışı temsil ediyor. Peki, ASGARİ ÜCRET YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ? 2. çeyrek 2023 Asgari ücret ne kadar arttı? Yeni a sgari ücret kaç dolar oldu? 2023 Temmuz zammı sonrası asgari ücret kaç euro? İşte merak edilen detaylar!