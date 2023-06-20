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ASGARİ ÜCRET YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ? 2. Çeyrek 2023 Asgari ücret ne kadar arttı? YENİ Asgari ücret kaç DOLAR, kaç EURO?

ASGARİ ÜCRET YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ? 2. Çeyrek 2023 Asgari ücret ne kadar arttı? YENİ Asgari ücret kaç DOLAR, kaç EURO?
20.06.2023 12:29 - Son Güncelleme: 20.06.2023 12:41

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Asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberine göre, Türkiye'de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda 2023 yılı için yeni asgari ücret miktarı belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 11.402 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Bu yeni miktar, 2023 yılında yüzde 107'lik bir artışı temsil ediyor. Peki, ASGARİ ÜCRET YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ? 2. çeyrek 2023 Asgari ücret ne kadar arttı? Yeni a sgari ücret kaç dolar oldu? 2023 Temmuz zammı sonrası asgari ücret kaç euro? İşte merak edilen detaylar!

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Asgari ücrette merak edilen rakam belli oldu. Yılın ikinci yarısında yeni asgari ücret 11.402 TL olarak açıklandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret tutarının bu yıl yüzde 107 arttığını ifade etti. Peki, asgari ücret kaç dolar oldu? 2023 Temmuz zammı sonrası asgari ücret kaç euro? İşte detaylar!

ASGARİ ÜCRET KAÇ DOLAR, KAÇ EURO OLDU?

11.402 Türk Lirası 482,92 dolara denk geliyor.

11.402 Türk Lirası 441,66 euroya denk geliyor.

ASGARİ ÜCRETTE %34'LÜK ARTIŞ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaştı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, komisyonun asgari ücrete yapılacak ara zam kararını kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti.

Bakan Işıkhan, asgari ücretin yılın ikinci yarısında brüt 13 bin 414 liraya, net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini bildirerek, kararın işçi, işveren ve hükümetin mutabakatıyla alındığını belirtti.

"Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz" diyen Işıkhan, kararın hayırlı olması temennisinde bulundu.

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