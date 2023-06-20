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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2023! YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI! (VİDEO) Kaç para oldu? İşçi yüzde kaç zam aldı? Bakan açıkladı

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2023! YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI! (VİDEO) Kaç para oldu? İşçi yüzde kaç zam aldı? Bakan açıkladı
20.06.2023 11:58 - Son Güncelleme: 20.06.2023 12:41

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, komisyonun asgari ücrete yapılacak ara zam kararını kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti. Peki; ASGARİ ÜCRET Kaç para oldu? İşçi yüzde kaç zam aldı? Brüt ve net ücret ne kadar oldu? İşte detaylar...

Ekonomi Videoları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, komisyonun asgari ücrete yapılacak ara zam kararını kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti. Peki; ASGARİ ÜCRET Kaç para oldu? İşçi yüzde kaç zam aldı? Brüt ve net ücret ne kadar oldu? İşte detaylar...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaştı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, komisyonun asgari ücrete yapılacak ara zam kararını kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti.

Bakan Işıkhan, asgari ücretin yılın ikinci yarısında brüt 13 bin 414 liraya, net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini bildirerek, kararın işçi, işveren ve hükümetin mutabakatıyla alındığını belirtti.

"Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz" diyen Işıkhan, kararın hayırlı olması temennisinde bulundu.

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