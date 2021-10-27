Asgari ücret 2022 | Asgari ücret ne kadar olacak? Son 45 yılın en büyük zammı: 3.500 TL'nin altında olmayacak

Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 yılı yaklaşırken milyonlarca işçi ve ailesinin en çok merak ettiği soru bu: asgari ücret ne kadar olacak? Hükümetin verdiği mesajlar ve kulislerden gelen bilgilere bakıldığında son 45 yılın en yüksek zammının 2022 yılı başında yapılacağı öngörülüyor. Asgari ücret zammını A Haber ekranlarında değerlendiren Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, asgari ücret zammının 3.500 TL'nin altında olmayacağını açıkladı. Peki, asgari ücret zammıyla ilgili son gelişmeler neler? İşte detaylar...