Haberler Ekonomi Videoları Asgari ücret 2022 | Asgari ücret ne kadar olacak? Son 45 yılın en büyük zammı: 3.500 TL'nin altında olmayacak

Asgari ücret 2022 | Asgari ücret ne kadar olacak? Son 45 yılın en büyük zammı: 3.500 TL'nin altında olmayacak

Asgari ücret 2022 | Asgari ücret ne kadar olacak? Son 45 yılın en büyük zammı: 3.500 TL'nin altında olmayacak
27.10.2021 11:07
Ana Sayfa 03:05
Özdemir'den yayın ihalesi...
Ana Sayfa 00:19
Semiramis Pekkan’dan tarihi...
Ana Sayfa 02:39
Vurgunun fotoğrafları!
Ana Sayfa 01:04
Milli elektrikli trenin...
Ana Sayfa 00:33
TIR'a arkadan çarpan servis...
Ana Sayfa 02:15
Skandalın perde arkası: İmzacı...
Ana Sayfa 00:42
Tiktok'ta ölüm ve tecavüz...
Ana Sayfa 00:36
Estetik var mı yok mu derken o...
Ana Sayfa 05:12
İstanbul'da hareketli anlar!...
Ana Sayfa 00:25
Melis Sezen banyodan paylaştı
Ana Sayfa 00:57
Ukrayna, Donbas'ta ilk kez...
Ana Sayfa 00:55
GOL | Adanaspor 2-0 Adıyaman...

Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 yılı yaklaşırken milyonlarca işçi ve ailesinin en çok merak ettiği soru bu: asgari ücret ne kadar olacak? Hükümetin verdiği mesajlar ve kulislerden gelen bilgilere bakıldığında son 45 yılın en yüksek zammının 2022 yılı başında yapılacağı öngörülüyor. Asgari ücret zammını A Haber ekranlarında değerlendiren Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, asgari ücret zammının 3.500 TL'nin altında olmayacağını açıkladı. Peki, asgari ücret zammıyla ilgili son gelişmeler neler? İşte detaylar...

Ekonomi Videoları
SON DAKİKA