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Asgari ücret zammıyla ilgili A Haber'de çarpıcı açıklama: En az 3.550 TL

Asgari ücret zammıyla ilgili A Haber'de çarpıcı açıklama: En az 3.550 TL
26.10.2021 01:36
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10 hadsiz büyükelçiye Meral...
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Usta oyuncu Mahir Günşiray’ın...
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Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 yılı yaklaşırken milyonlarca işçi ve ailesinin en çok merak ettiği soru bu: asgari ücret ne kadar olacak? Hükümetin verdiği mesajlar ve kulislerden gelen bilgilere bakıldığında son 45 yılın en yüksek zammının 2022 yılı başında yapılacağı öngörülüyor. Asgari ücret zammını A Haber ekranlarında değerlendiren Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, asgari ücret zammının 3.500 TL'nin altında olmayacağını açıkladı. Peki, asgari ücret zammıyla ilgili son gelişmeler neler?

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