Artış oranı %30'u geçecek! Türk İş, Hak İş ve Disk 2022 asgari ücret zammını açıkladı! İşte işçi ve işverenlerin istediği rakamlar...

İşçi, işveren, hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçi ve işverenin asgari ücret beklentisine yönelik anketin sonuçlarını açıkladı.

26 ilde aralarında tekstil, taşımacılık, inşaat, tarım, sağlık, turizm, madenciliğin de olduğu 19 farklı sektörden 604 işveren ve yönetici, 2.500 işçi ile görüşüldü.

İŞVERENLER 3750 TL, İŞÇİLER İSE 4000 TL İSTİYOR

SABAH'ta yer alan habere göre, Ankete katılan işverenlerin yüzde 34'ü asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine yönelik soruya 3 bin 501 lira ile 3 bin 750 lira arasında cevabını verdi.

İşverenlerin yüzde 19.3'ü 3 bin 251-3 bin 500 lira, 13.7'si ise 3 bin 751-4 bin lira arasında olması gerektiği yönünde görüş bildirdi. İşverenlerin yüzde 74.3'ü asgari ücretin artırılmasının işten çıkarmalara yol açacağını söylerken, yüzde 25.7'si ise 'hayır' yanıtını verdi.

İşverenlerin yüzde 68.5'i asgari ücretin yükselmesinin Türkiye'deki yaşam standardını artıracağına inandığını ifade etti. Yüzde 89'u asgari ücretin yükseltilmesinin ekonomiyi canlandıracağını belirtti.

Ankete katılan çalışanların yüzde 37.3'ü asgari ücretin 3 bin 750-4 bin lira arasında olmasını isterken, yüzde 13'ü ise 4 bin-4 bin 500 lira arasında olması gerektiğini bildirdi.

Asgari ücretin 4 bin 500 lira üzerinde olmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 21.8 oldu. Ankete katılanların yüzde 61'i ailede tek çalışan kişinin kendisi olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 59.7'si asgari ücretin artırılmasının işten çıkarmalara yol açmayacağını bildirdi. Yüzde 13'ü ise ek iş yaptığını söyledi.

EMEĞİ KORUYACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyon ve ekonomideki dalgalanmalar karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceklerini belirtti.

Bakan Bilgin, "Asgari ücretin bir boyutu, teknik olarak ülkenin içinde olduğu enflasyonu, muhtelif düzeylerdeki harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücreti ortalama beklentileri karşılayacak ve toplumda hakkaniyet duygusunu destekleyecek bir oranda belirlenmesidir" dedi.

İKİNCİ TOPLANTI 7 ARALIK'TA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda işveren tarafını TİSK işçi tarafını da Türk-İş temsil ediyor.

İkinci toplantı 7 Aralık'ta Türk-İş, üçüncü toplantı da 9 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Taraflar görüşmelerin dört oturumda tamamlanması konusunda hemfikir.

TÜRK-İŞ: VERGİ ORANI İNDİRİLSİN

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücretle dört kişilik bir ailenin hayatını idame etmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Ortak noktaya geldik. Enflasyondaki artışı işveren de kabul ediyor. Vergi oranlarının indirilmesi konusunda da mutabıkız. Yüzde 20-27'ler adil bir vergi sistemi değil. Ücretten vergi alınmaması lazım. AGİ ile bu durumun çözülebileceğini düşünüyoruz" dedi.

TİSK: ASGARİ ÜCRET TEŞVİKİ SÜRSÜN

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da, "Asgari ücret tespitinde istihdamın korunması, yeni istihdamın korunmasına fayda sağlayan asgari ücret teşvikinin 2022 yılında devam etmesine, işveren maliyetlerinin istihdamı artıracak adımlar atılmasını istirham ediyoruz. Ülke olarak birlikte büyüyebilmek esastır. Çalışanlarımızın refahını koruyacak artışa şimdiden 'evet' diyoruz" diye konuştu.