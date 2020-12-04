Akkuyu NGS'de yeni haber! Kritik öneme sahip üretim tamamlandı

Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde kritik bir gelişme yaşandı. Santral için büyük önem taşıyan ekipmanlardan 4 adet buhar jeneratörünün yanı sıra, nükleer reaktörün gövdesi ve reaktör kapağının üretiminin tamamlandığı açıklandı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Mühendislik Birimi Atomenergomash A.Ş. tarafından Akkuyu NGS için ekipman üretimi sürerken, şirketin Genel Müdürü Andrei Nikipelov çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Haziran ayında Atommash Fabrikası'nda, Akkuyu NGS'nin reaktör gövdesinin hidrolik testlerinin gerçekleştirildiğini hatırlatan Nikipelov, "Test sırasında, reaktör gövdesinde işletim basıncının 1,4 katı büyüklüğünden daha yüksek bir basınç uygulandı. Hidrolik testler hem reaktör gövdesinin baz metalinin ve kaynak yapılan bölgelerinin sağlamlığını, hem de ürünün santral için belirlenen hizmet ömrü olan 60 yıllık süre boyunca çalışmaya hazır olduğunu onaylamış oldu" dedi.

TÜRK TEMSİLCİLER 86 OPERASYONDA YER ALDI

Reaktör üretim sürecinin üçte birinin kalite kontrol çalışmalarına ayrıldığını belirten Nikipelov, toplamda 260 kontrol noktası bulunduğunu ifade ederek, Akkuyu NGS'den ve Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan gelen temsilcilerin 86 ayrı operasyonda yer aldığı bilgisini verdi. Nikipelov, şöyle konuştu:

"Üretim süreci hem ürünün ayrı parçalarında hem de kendisinde pek çok farklı teknolojik işlemin gerçekleştirilmesini içeriyor. Temel işlemler arasında kaynak, ısıl işlemi ve daha sonraki mekanik işlem yer alıyor. Reaktör gövdesi üzerinde oldukça fazla miktarda kaynak işlemi ve hassas işlem gerçekleştiriliyor.

54 delikte, yüksek hassasiyetle diş açılması gerekiyor. Reaktör kapağının pimleri dişlere tamamen oturmalı ve sonuç olarak tüm ürünün sızdırmazlığını sağlamalıdır. Ekipman üretiminin teknolojik özellikleri, montaj ve kaynak işlemlerinin doğruluğunu, nükleer santral ekipmanlarının üretimi için geçerli tüm norm ve standartlara uygun davranılmasını ve tamamlanan tüm aşamaların denetim ve kontrollerini içeriyor."

MODERN TEKNOLOJİLER ÜRETİM SÜRECİNİ KISALTIYOR

Reaktöre ait ana ekipmanların üretiminin, dünyada sadece birkaç ülkenin sahip olduğu benzersiz bir yüksek teknoloji yetkinliği olduğunu belirten Nikipelov, "Atomenergomash, nükleer enerji santralleri için buhar jeneratör ünitesini bir bütün halinde üreten şirketlerden biri. Şirket aynı zamanda, üretim verimliliğini artırmak için işletmelerine uzmanlıklar da getirdi.

Volgodonsk'taki Atommash fabrikası 2012 yılında holdingin bir parçası oldu. Fabrika reaktör tesisi için reaktör basınç kapları ve buhar jeneratörleri gibi önemli büyük boyutlu ekipmanları üretiyor. Yatırım ve üretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi, Atommash'ın mevcut rekor kıran üretkenliğini mümkün kıldı. 2020 yılında toplam 10 güç ünitesi için ekipman ürettik" dedi.