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Altında sert düşüş sonrası kötü haber! Altın fiyatları sarpa sardı! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları..

Altında sert düşüş sonrası kötü haber! Altın fiyatları sarpa sardı! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları..
15.02.2021 19:53
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Altın fiyatları sarpa sardı! Altında sert düşüş sonrası kötü haber! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları... Yatırımcısına kaybettirmeye devam eden altındaki son alış satış fiyatları hafta sonu en merak edilenler arasındaki yer almaya başlandı. Bir önceki kapanışta altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 412,5 liradan tamamlamıştı. Fiyatlarda sert düşüş devam ederken altının onsu, uluslararası piyasalarda 1.821 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,60 kayıpla 411 bin 500 liradan tamamladı. İşte cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları...


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