Haberler Video Ekonomi Videoları Altın kritik eşiğe dayandı! Bu fiyatları gören yatırımcı şoke oldu! 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları...

Altın kritik eşiğe dayandı! Bu fiyatları gören yatırımcı şoke oldu! 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları...

Altın kritik eşiğe dayandı! Bu fiyatları gören yatırımcı şoke oldu! 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları...
17.02.2021 10:04
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Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcılar son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Önceki aylarda altın alarak yatırım yapanlar soluğu kuyumcuda alıyor. Altın yatırımı olanlar fiyatların ne yöne hareket edeceğini merak ederek piyasalara odaklandı. Öte yandan, Dolar/TL kurunun 7 lira seviyesinin altına düşmesinden sonra gözler direkt altına çevrildi. Son 6 ayın en düşük seviyelerini gören altın fiyatlarında 17 Şubat 2021 Çarşamba günü son durum belli oldu. Peki, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberi hakkında detaylar...


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