Altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimden altın yatırımcılarına flaş uyarı!

30.06.2020 14:08

Koronavirüsün ekonomik etkilerinden zarar görmeyen altın, yatırımcıların büyük ilgi odağı oldu. Koronavirüsün ikinci dalgası konuşulurken bu durumun altın fiyatları üzerindeki etkisinin ne yönde olacağı büyük merak konusu oldu. Peki altın yükselecek mi? Altın alınır mı ya da satılır mı? İşte konuyla ilgili uzman isimden altın yatırımcılarına flaş uyarı

A Para yayınına katılan Stratejist Yeliz Karabulut altın fiyatlarının seyrini değerlendirerek dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Hepimiz 2011'deki o altın hareketini yaşadık açıklaması yapan Karabulut, "Özellikle daha yüksek fiyatlama söylendiği zaman burada temkinli olunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"RİSK VE GETİRİ İTİBARİYLE ALTINDA YÜZDE 50 YÜZDE 50 ŞANS VAR"

"Altında hangi şartlarda yukarıya doğru gideceğiz" diyen Karabulut, pandemide ikinci dalga ve ekonomilerin tekrar kapanacağı beklentisi hakim olursa fonların nakit ihtiyacı sebebiyle altındaki pozisyondan çıkış olabileceğini belirtti.

"O yüzden ben altın tarafındaki hareketin temkinli olabileceğini ifade ediyorum" açıklamasını yapan uzman isim, risk ve getiri itibariyle altında yüzde 50 yüzde 50 şansın olduğunu vurguladı.