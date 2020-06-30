Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan doğalgaz indirimi açıklaması: Hayırlı olmasını diliyorum

30.06.2020 13:23

BOTAŞ elektrik santrallerine, sanayi ve ticarethanelere sattığı gazın fiyatında indirime gitti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuya ilişkin "Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum." paylaşımında bulundu.