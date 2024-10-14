Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 15:59 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 16:00

Yatırımcıların güvenli limanı olarak bilinen altın, fiyatlarında yaşanan dalgalanmalarla yeniden gündemde. Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 2 bin 937 liradan işlem görüyor. Bu gelişme sonrası "Altın almalı mı, satmalı mı?" sorusu akıllara geliyor. Özellikle gelecekteki fiyat beklentileri merak konusu olurken, Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında 2025 yılı için dikkat çeken tahminlerde bulundu. Memiş, altının yeni zirveler göreceğini belirterek, gelecek yıl için hazırlık yapacakların şimdiden planlarını gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?

A Haber canlı yayınına katılan İslam Memiş, şunları söyledi:

"Altın fiyatları haftaya sakin başladı. Şuanda ons altın 2661 dolar seviyesinde. Gram altın 3063 TL seviyesinde. Geçen haftanın kapanışı gibi bir rakam var karşımızda. Yükseliş hızı biraz kesildi. Özellikle ons altında 2580 dolar destek seviyesi var.

Gözlerimiz Orta Doğu'da. Buradan gelecek haberler piyasaları olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ancak o baskılama beklentimiz devam ediyor. Geçen hafta da gerilemişti. Bu gerilemenin tekrar devam etmesini bekliyoruz. Gram altında takip edeceğimiz aralık 2980-3080 TL arası. "

ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

"Yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz. O yüzden özellikle bu hafta hem Avrupa Merkez Bankası hem de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararları var. Muhtemelen yine hafta boyunca yükseliş hızının kesildiği hafta sonuna doğru ise aşağıya doğru hareketini hızlandıracak bir altın hareketi göreceğiz. Bu durum alım için bir fırsat. "

2025 YILI İÇİN BOMBA ALTIN TAHMİNİ!

"2025 yılında ise altın fiyatlarında yeni zirveler gelecek. Bu düşüşler çok kalıcı olmayacak. Gelecek yılla ilgili düğün planlaması yapan vatandaşlarımızın hazırlığını bu yıldan yapması lazım. 2025 yılı gram altın beklentim 4500 TL civarında. Yani bugünkü ekonomik koşullar yükselişlerin devam edeceğini söylüyor. Mümkünse 2025 yılı için altın borçlanmayın"

SON 5 YILIN EN ÇOK KAZANDIRANI

Altın fiyatlarını baz aldığımızda yılbaşında altının gramı 1961 lira seviyesindeydi.

Günümüzde 2912 lira seviyelerinde işlem görüyor. Altın yılbaşından bu yana yüzde 48.5 seviyesinde getiri sağlamış oldu. Son bir yıla bakarsak altının getirisi yüzde 76 oldu.

Son 2 yıla bakarsak yüzde 192, son 3 yıla bakarsak yüzde 475, son 4 yıla bakarsak yüzde 497, son 5 yıla bakarsak da yüzde 940 getiri sağlamış.