Altın fiyatları neden düştü? Altın fiyatları yeniden yükselecek mi? Uzman isim canlı yayınında yatırımcıları uyardı

Pandemi sürecinde zirveye çıkan altın fiyatları bir anda dibi gördü. Altındaki ‘güvenli liman’ algısı ile oluşturulan talep balonu patladı. Peki altın fiyatlarındaki düşüş devam edecek mi? Altın yeniden yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem AHaber canlı yayında altın yatırımcılarını uyardı. İşte detaylar…

Son dakika ekonomi haberleri... Altında güvenli liman algısı ile oluşturulan talep balonu patladı. Altındaki düşüş devam edecek? Altın neden yükselmişti? Altın neden düştü? Pandemi döneminde altın nasıl seyretti? Gram altın ve ons altın nasıl değişti? Altın almalı mı satmalı mı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında altın yatırımcılarına kritik uyarılarda bulundu.

Altının onsu ise 1900 dolardan, 1817 dolara düştü. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem altındaki düşüşün nedenlerini sıraladı. Erdem, "Geçen yıl, yılbaşında gram altın 290 liralardan başlamıştı yıla. Bir anda yüzde 50'nin üzerinde artış oldu. Çünkü, bazı krediler verildi. Piyasaya para enjekte edildi. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada böyle oldu. Bu paraların bir kısmı altına gitti." dedi.

'DAHA DA YÜKSELİR' ALGISIYLA ALTINA YÖNELİNDİ

Faruk Erdem, "Altına talep artmıştı geçen yıl ve yükselmişti ama hep uyardık altındaki yükselişler ve düşüşler çok sert oluyor o yüzden de çok güvenmeyin, kısa vadede altından çok kazanabileceğinizi düşünmeyin, dolayısıyla 540 liraları falan gördüğünde insanlar 'daha da yükselir' diyerek yöneldi. Uluslarlarası kuruluşlar, spekülatörler işte ons 3 bin dolar olacak diye insanları buraya yönlendirdiler. O noktalardan altın alan insanlarımız oldu." ifadelerini kullandı.

Erdem, "Altın son 3 ayda yüzde 35 geriledi. 3 bin dolar denilen ons 1700'lü seviyelere çekildi. Güvenli liman algısı ile oluşturulan talep balonu patladı. Altında şöyle bir durum var, herkes yükselir diye konuşmaya başladığı zaman siz de yükselir umuduyla oraya yatırıyorsunuz. Ama diğer yatırım araçlarında teknik analiz yapılıyor. Burada teknik analiz yok, sadece söylenti ve algı ile oluşuyor. Bunu da büyük spekülatörler yapıyor." diye konuştu.

ALTIN NEDEN YÜKSELMİŞTİ?

Pandemi döneminde endişeler altına talebi artırdı

Güvenli liman algısı oluşturulup talep yönlendirildi

Altın 3.000 dolara çıkacak söylemleri ile yatırımcı yönlendirildi.

Kurdaki hareketlilik fiyatları yükseltti

Daha da yükselecek beklentisi talebi artırdı

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Aşı haberleri ile güvenli liman algısının etkisi azaldı

Yatırımcı daha riskli alanlara yöneldi

Spekülatörler kazanç için satış yaptı

İçeride talepler azaldı, kurlar gevşedi

TL'ye olan ilgi arttı. Yatırımcı altından çıktı