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Altın fiyatları ne oldu! İşte cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları...

Altın fiyatları ne oldu! İşte cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları...
02.03.2021 11:35
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Geçtiğimiz hafta hafif yükseliş gösteren altın fiyatları dün yüzde 3,5'e yakın düşüşle dikkatleri aniden üzerine çekti. Fiyatlarda inişli çıkışlı seyir devam ediyor ve son değişimler sabah saatleriyle birlikte araştırılıyor. Dün altın piyasasında, en düşük 408 bin 500 lirayı, en yüksek ise 415 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 azalışla 408 bin 500 liradan tamamladı. Dün çeyrek altın 21 lira ve gram altın 13.2 lira düşüşle günü kapattı. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları...


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