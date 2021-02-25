Altın fiyatları ne oldu! İşte cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları...

Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında yaşanan aşırı düşüş dikkat çekmişti ancak bu hafta ibre tersine döndü. Üç gündür yükselişte olan altın vatandaşlarını dikkatini çekmeye devam ediyor. Altın fiyatları ne kadar sorusu Kapalıçarşı’dan gelen güncel rakamlarla belli olurken, gram altın bu sabaha 413 lira civarında başladı. Şimdi gözler altın fiyatlarına ve bir yükselişin olup olmayacağına çevrildi. Peki, 25 Şubat çeyrek, 22 ayar bilezik, ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son alış satış fiyatları...