Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin'de son durum nedir?

Haftanın dördüncü işlem gününde kripto para piyasasında yaşanan son dakika gelişmeler yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Artan kurumsal alımların desteğinde 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi gören kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, gelen satışlarla 50,000 doların da altına geriledi. 25 Şubat anlık Bitcoin fiyatları, 50.418,70 dolar seyrinde hareket ediyor. Elon Musk, Tesla hisselerinde Pazartesi günü yaşanan düşüş sonrasında 15,2 milyar dolar kaybederek dünyanın en zengin insanları sıralamasında ikinci sıraya geriledi.