Son dakika: Depremde hayvanları telef olan besicilere devlet desteği 28.01.2020 14:02

Son dakika haberi... Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem sonrası bölgedeki besiciler de büyük zarar gördü. Şu ana kadar 48 ahırın yıkıldığı, 86 büyükbaş ve 115 küçükbaş hayvanın telef olduğu bilgisi alındı. Buna yönelik hükümetin besicilere destek vereceği öğrenildi. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan dağıtımı bugün itibari ile başladı. Bölgede aynı zamanda yem desteğinin de verileceği bilgisi de alındı. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan A Haber’e sürece ilişkin detayları anlattı.