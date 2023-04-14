Altın fiyatları bam güm gidiyor! İslam Memiş fırsatı duyurdu! O tarihte elinde 1 gram bile altını olan baksın!

Altın fiyatları son günlerde sıkışık bir bantta işlem görüyor ve yatırımcılar birikimlerini nasıl koruma altına alacaklarını merak ediyorlar. Yurt içi ve küresel piyasalarda yaşanacak olan gelişmeler altın fiyatlarını vuracak. Son günlerde gram altın fiyatı Türkiye'de rekor seviyelere ulaştı. ABD'de açıklanan Mart ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması sonrasında ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısında değer kaybetmesi, ons altına destek veriyor. Bu durum da gram altın fiyatının artışına neden oldu.

Altın Yatırımcılarına Uyarı

Memiş, altın yatırımcıları için son alım fırsatlarına dikkat etmeleri gerektiği açıklayarak "Son fırsatlar" dedi. Geçtiğimiz yıl gram altın tarafında yüzde 43 oranında bir kazanç elde edildiğine dikkat çeken Memiş, gram altın yatırımı yapmak isteyenlerin ons altın fiyatlarını takip etmeleri gerektiğini belirtti.

Ons altının bin 960 dolar seviyesinde olması durumunda, o seviyeye karşılık gelen gram altının alınabileceğini söyleyen Uzman Memiş, "Bu nedenle gram altın yatırımcısı, ons altının fiyat hareketlerini yakından takip etmelidir" ifadesini kullandı.

Ayrıca, Memiş altın yatırımının uzun vadeli bir yatırım olduğunu vurgulayarak, "Altın yatırımcıları uzun vadeli düşünmeli ve ani fiyat dalgalanmalarına panik yapmadan karar vermeli" dedi.Uzman Memiş ayrıca, dünya genelindeki ekonomik gelişmelerin ve siyasi olayların altın fiyatlarını etkilediğine dikkat çekerek, yatırımcıların bu gelişmeleri de takip etmeleri gerektiğini belirtti.

Altın Fiyatları Ne Olur?

Altın fiyatları, ekonomik kararlar ve olaylar tarafından etkilenen dünya piyasalarında dalgalanma gösteren bir finansal enstrümandır. Son zamanlarda, ABD enflasyon rakamlarındaki artış, altın fiyatları üzerinde yükseliş baskısı yarattı.

Dün, ons altın fiyatı 2020 dolara kadar yükselerek önemli bir seviyeye ulaştı. Gram altın fiyatı da Kapalıçarşı'da 1300 TL seviyesine kadar yükseldi. Bu durum, milyonlarca yatırımcı tarafından yakından takip edildi.

Altın fiyatları, güncel ekonomik verilere ve diğer faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki değişimleri takip ederek yatırım kararlarına yön verirler. Bu nedenle, altın fiyatlarındaki değişimler, dünya ekonomisindeki gelişmeler hakkında da bilgi verir.

Altın fiyatları üzerindeki yükseliş trendi, ABD enflasyon rakamlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Altın fiyatlarının gelecekteki durumu, dünya piyasalarında oluşacak gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Gram Altında Rekor

ABD'de açıklanan Mart ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması sonrasında ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısında bir miktar gerilemesi, ons altın fiyatlarını destekledi.Bu da gram altın fiyatının yükselmesine neden oldu. Ons altın bu sabah, dünkü seviyelerine göre %0.7 artışla 2.039 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın fiyatı ise dün 2.059 TL'nin üzerine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Bugün ise rekor seviyesini güncelledi ve 1.261 liranın üzerine çıktı.

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.056 TL'den, Cumhuriyet altını 8.642 TL'den ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.248 TL'den satışa sunuluyor. Gram altın fiyatındaki bu yükseliş, Türkiye'deki yatırımcıların altına olan talebini artırdı.

Altın Fiyat Tahminlerinde Köklü Değişiklik: Bank Of Amerıca'dan İlk Fiyat Hedefi Açıklandı

Son dönemde yaşanan gelişmeler altın piyasasında yeni bir dönemi başlattı. Dünya genelinde meydana gelen olaylar ve ABD'den gelen olumsuz veriler neticesinde ons altın fiyatları hızla yükseldi. Bu yükseliş, tüm altın piyasasında koşulların değişmesine neden oldu.

ABD ekonomisinde başlayan banka krizi ve sonrasında yaşanan kırılganlık, Bank of America analistlerini altın fiyat tahminlerinde köklü bir değişikliğe gitmeye yönlendirdi. Dünyanın en büyük bankalarından biri olan Bank of America'nın kıdemli analistleri, ons altın için ilk fiyat hedefini açıkladılar.

Buna göre, ons altının ilk hedefi 2.100 dolar olarak belirlendi. Analistlerin tahmini, ikinci çeyrek içinde gerçekleşeceği yönünde. Enflasyonun ısrarla yüksek seyrettiği ve ekonomik endişelerin iş gücü piyasasında zayıflıkla birlikte devam ettiği ortamda altının temel görünümünün güçlü olduğunu belirten analistler, teknik göstergelerin de altın için yukarı yönlü bir görüntü sergilediğini vurguladılar.

Bankanın teknik analistlerinden Paul Ciana'ya göre, altın fiyatının 2.078 dolar seviyesini kırması, 2 yıl sürecek ve 2.500 dolar seviyesine kadar devam edecek bir boğa piyasasının sinyalini verebilir. Teknik göstergelere göre, altın için 2.078'in sonrasında dirençler 2.118 ve 2.195 dolar olarak görülüyor.

Altın piyasasında yaşanan bu gelişmeler, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Yatırımcılar, Bank of America analistlerinin yaptığı altın fiyat tahminlerini göz önünde bulundurarak, portföylerinde altına daha fazla yer verebilirler. Ayrıca, bu gelişmeler, altın sektöründeki şirketlerin de yükselişe geçmesine neden olabilir.

GRAM ALTIN BUGÜN KAÇ LİRA?

Alış fiyatı: 1.284,81 TL

Satış fiyatı: 1.300,26 TL

ÇEYREK ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

Yeni çeyrek alış fiyatı: 2103 TL

Yeni çeyrek satış fiyatı: 2.126 TL

Eski çeyrek alış fiyatı: 2.094 TL

Eski çeyrek satış fiyatı: 2.120 TL

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yeni yarım alış fiyatı: 4.206 TL

Yeni yarım satış fiyatı: 4.252 TL

Eski yarım alış fiyatı: 4.149 TL

Eski yarım satış fiyatı: 4.188 TL

TAM ALTIN BUGÜN KAÇ LİRA?

Yeni tam alış fiyatı: 8.387 TL

Yeni tam satış fiyatı: 8.472 TL

Eski tam alış fiyatı: 8.336 TL

Eski tam satış fiyatı: 8.414 TL

ATA ALTIN BUGÜN KAÇ LİRA?

Yeni Ata altın alış fiyatı: 8.614 TL

Yeni Ata altın satış fiyatı: 8.691 TL

Eski Ata altın alış fiyatı: 8,612 TL

Eski Ata altın satış fiyatı: 8.687 TL

ATABEŞLİ ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

Yeni Ata beşli altın alış fiyatı: 42.844 TL

Yeni Ata beşli altın satış fiyatı: 43,320 TL

Eski Ata beşli altın alış fiyatı: 42.778 TL

Eski Ata beşli altın satış fiyatı: 43,192 TL

GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yeni gremse altın alış fiyatı: 20.867 TL

Yeni gremse altın satış fiyatı: 21.104 TL

Eski gremse altın alış fiyatı: 20.754 TL

Eski gremse altın satış fiyatı: 21.134 TL