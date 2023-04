Kırmızı et fiyatları haberi: Ticaret Bakanlığı ''Et ve Süt Kurumu'' taklitlerine ceza yağdırdı

Et ve Süt Kurumu'nu taklit eden tabelalarla mağaza açan kuruluşlara Ticaret Bakanlığı Ceza kesti. Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu 206 adet dosyayı karara bağladı. Milliyet'te yer alan habere göre, Kurul tarafından yapılan görüş ve değerlendirmeler neticesinde kendisini Et ve Süt Kurumu olarak tanıtan kasap işletmeliyle ilgili olarak toplam da 7.140.604 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Peki Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu kırmızı etteki fahiş fiyat için ne diyor? Tüketiciler ne yapmalı? İşte detaylar...

Ağaoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"206 firma incelendi, 190'ı cezalandırıldı. Burada ayrıca 1 milyonun üzerinde bir ceza daha var. Bakanlığın bünyesindeki Reklam Kurulu aynı zamanda yanıltıcı tanıtımları ve ilanları da durdurma kararı vermiş.

Burada tüm tüketicilerin dikkatli olması ve karşılaştıkları bu tür yanıltıcı ilan ve reklamları şikayet etmeleri halinde yapanın yanına kar kalmayacağı açıkça görülmüştür.

'FİRMA BAŞINA ORTALAMA 37 BİN LİRA CEZA'

Firma başına ortalama 37 bin lira ceza uygulanmış, böylelikle tüketiciyi yanıltan, et fiyatlarının yüksekliği karşısında tüketicinin ucuz fiyatla ete ulaşmak arzusunu istismar eden firmalar gerekli yaptırımlara çarptırılmışlardır.

'KESİNLİKLE CAYDIRICI ETKİSİ OLACAKTIR'

Bu cezalar sıklıkla uygulandığı taktirde kesinlikle caydırıcı etkisi olacaktır. Ancak bilinçsizce ve duyarsızca davranıldığı taktirde tüketicilerin ihbarları yeterli sayıya ulaşmadığı taktirde etkisiz kalacağı şüphesizdir.

Ne kadar çok ihbar edilirse o kadar çok yaptırımla karşılaşacaklardır.

PİYASADAKİ FİYATLARI AŞAĞI ÇEKER Mİ?

Et ve Süt Kurumu bilindiği üzere et fiyatlarının aşırı artmasına karşılık Ramazan ayında vatandaşların ucuz ete ulaşabilmesi için hem kendi mağazalarında piyasanın çok altında fiyatla satışa başlamış, hem de yerel marketlerle iş birliği yaparak onlara da et tedariki sağlamak suretiyle ucuz fiyatla piyasaya kırmızı et sunulmasına çaba sarf etmiştir.

'İTHAL İZNİ ALINAN FİRMALAR TAKİP EDİLMELİ'

Et ve Süt Kurumu'nun bu gayreti ile mutlaka fiyatların düşmesi için Tarım Bakanlığı'ndan ithal izni alan ama bunları piyasaya sunmayan veya kısıtlı miktarda arz eden firmaların takip edilmesi ve ellerindeki et stokunun piyasaya girmesinin sağlanması gerekmektedir.

2-Öte yandan tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olan tanıtımların Bakanlık tarafından yakından takip edilmekte olduğu vurgulandı. Bu tüketiciyi yanıtlan durumlara karşın yeni yaptırımlar gelebilir mi?

6502 sayılı Tüketici Kanunu'nun 62. maddesi yanıltıcı ticari ilan ve yanıltıcı reklamlarla ilgili düzenleme uyarınca Reklam Kurulu gelen ihbarları değerlendirmiş ve bu cezaları uygulamıştır.

Yaptırım uygulanan firmaların isimlerinin de ifşa edilmesi tüketici tarafından beklenmektedir. Benzer davranış sergileyerek olanlara da ibret teşkil edeceğini düşünüyoruz.

'BU FİRMALAR İFŞA EDİLMELİDİR'

Bu firmalar kim ise, 190 firma kim ise, hangi kasap ise bunlar ifşa edilmelidir. Tüketici onların mağazalarından alışveriş yapmakta tereddütlü olacaktır. Tüketmemekten gelen gücünü kullanan tüketici bu fırsatçılığı yapanlara en büyük yaptırımı kendisi uygulamış olacaktır.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na şikayet edilmesini faydalı görmekteyiz."