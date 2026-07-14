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Edirne'de iki aile birbirine girdi: O anlar kamerada!

Edirne'de iki aile birbirine girdi: O anlar kamerada!

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Abdurrahman Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan ve polisin güçlükle ayırdığı kavgayı, çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Sokak ortasında birbirlerine girdiler

Olay, Abdurrahman Mahallesi Şehit İstiklal Vardar Caddesi ile Kanal Çeşme Sokak mevkiinde meydana geldi. İki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar sokak ortasında birbirine saldırdı.

Polis ekipleri seferber oldu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, mahallede geniş güvenlik önlemleri alarak kavgaya müdahale etti. Tansiyonun yükseldiği arbedede taraflar polis ekiplerinin yoğun çabasıyla güçlükle sakinleştirildi.

Çok sayıda kişi emniyete götürüldü

Ekiplerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgaya karıştığı tespit edilen çok sayıda kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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