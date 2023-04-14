RAMAZAN İMSAKİYE
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu! Nisan ayı "Evde Bakım Yardımı" maaşı hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu! Nisan ayı "Evde Bakım Yardımı" maaşı hesaplara yatırılmaya başlandı
14.04.2023 15:01

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay ödenecek 2 milyar 432 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine yönelik 2 milyar 432 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Evde Bakım Yardımı' ödemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Yanık, 2006 yılında başlatılan 'Evde Bakım Yardımı' ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini belirtti. Yanık, 2023 ocak-temmuz dönemi için 'Evde Bakım Yardımı'nın 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıkarıldığını belirterek, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 432 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 568 bin vatandaşımız 'Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor" ifadelerini kullandı.

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