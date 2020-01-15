Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanların emekli maaşları yattı mı? 15.01.2020 12:17

12.8 milyon SSK SGK ve Bağkur emeklisi için bu ay zam ayı oldu. Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını hangi gün alacaklarını merak ediyor. Bu bağlamda tüm emeklilerin maaşı değişti. 3 Ocak'ta zam oranlarının ortaya çıkmasının ardından, sıra ödemelere geldi. Emeklilere zamlı maaş ödemeleri, bu hafta başlıyor.Sosyal Güvenlik Kurumu, zam oranlarına göre yeni maaşları hesapladı. Emekliler, 17 Ocak'tan itibaren zamlı paralarını alacak. Ödemeler ayın 28'inde tamamlanacak.. Peki emekli maaş tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar zamlı maaşlarını ne zaman alacaklar? Haberimizde gün gün detayları bulabilirsiniz.

Yaklaşık 12.8 milyon emekli için Ocak zam ayı oldu. Emeklilere zamlı maaş ödemeleri bu hafta başlıyor. SSK emeklileri 17, Bağ-Kur'lular ise 24 Ocak'tan itibaren zamlı maaşlarını cebine koyacak. Peki emekliler maaşlarını ne zaman alacak? İşte tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı günleri listesi.. Tahsis numaranızı sorgulama işlemlerini E-devlet aracılığı ile yapabilirsiniz. Bunun için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünden "4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi" (https://www.turkiye.gov.tr/4c-emeklilik-islemleri-evrak-takibi) seçeneğinden evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanları emekli maaşı yatma zamanlarını haberimizde verdik.

2020 OCAK AYI ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2020 Ocak ayı zamlarıyla birlikte vatandaşlar bu yıl zamlı maaşlarına kavuşacak. Buna göre 1.181 TL taban emekli maaşı alan emekli, bu yıl Ocak ayı itibariyle 1.258 TL maaş alacak. Yani 76 TL 82 Kuruşluk zammın sahibi olacak. Öte yandan en yüksek emekli maaşı 5.887 TL, %6.5 zamlı olarak 6.269 TL olacak.

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AYLIKTA 76-382 TL ARTIŞ

İlk ödeme SSK emeklilerine olacak. SSK emeklileri tahsis numaralarının son rakamına göre 17-27 Ocak, Bağ- Kur emeklileri 24-28 Ocak tarihleri arasında yeni maaşlarını alacak. Maaşlarda yüzde 6.5 artışla 76,82 ile 382,67 lira arasında artış görülecek. Emekliler, maaş alma günlerinde hesaplarında, net maaşlarının yüzde 6.5 artırılmış halini ve maaş üzerinden hesaplanan aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemeyi görebilecek..

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak.

En düşük memur emeklisi 3.510 lira maaş alacak.

Memur ve memur emeklisi olanlar yüzde 5.49 oranında zam alacak.

En düşük emekli memur aylığı 2 bin 522 liradan 2 bin 660 liraya yükselecek.

En düşük memur emeklisi 3 bin 510 lira alacak.

En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak.

En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alacak.

Enflasyon, Aralık 2019'da yüzde 0,74 artarken, yıllık bazda yüzde 11,84 oldu. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı alacak.

SSK EMEKLİLERİ MAAŞLARINI HANGİ TARİHLERDE ALIYOR?

4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir



EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ NE ZAMAN?

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

maaşlarını alırlar.

Emekli Sandığı maaş ödeme tarihi cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ HANGİ TARİHLERDE?

Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.

İşte ödeme günleri listesi:

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,

- 7 olanlara her ayın 18'inde,

- 5 olanlara her ayın 19'unda,

- 3 olanlara her ayın 20'sinde,

- 1 olanlara her ayın 21'inde,

- 8 olanlara her ayın 22'sinde,

- 6 olanlara her ayın 23'ünde,

- 4 olanlara her ayın 24'ünde,

- 2 olanları her ayın 25'inde,

- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.





TAHSİS NUMARAMI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

Tahsis numaranızı sorgulama işlemlerini E-devlet aracılığı ile yapabilirsiniz. Bunun için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünden "4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi" (https://www.turkiye.gov.tr/4c-emeklilik-islemleri-evrak-takibi) seçeneğinden evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

TAHSİS NUMARASI NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olan herkese verilen bir numaradır. Yani, SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numara 'tahsis numarası'dır. Böylelikle emekli maaşlarının yatırılacağı gün belirlenir ve maaş ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde yapılır. Emekliler tahsis numaralarını öğrenirse bunu online olarak yapabilme kolaylığına erişir. Eğer emekli kişi internet üzerinden işlem yapmak istemiyorsa en yakın Sosyal Güvenlik Kurumundan tahsis numarasını öğrenebiliyor.