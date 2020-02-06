Altın fiyatları 06.02.2020… Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? | Video 06.02.2020 10:59

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın dünkü işlem günüde yakın zamandaki hızla düşüşünün ardından yatırımcıların yayılmaya devam eden koronavirüs endişeleriyle hafif yükselsede yönünü aşağı çevirdi. Gram altın 6 Şubat'a 299,18 liradan başladı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 487,00 lira, Cumhuriyet altını 1.993,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,23 düşüşle 299,50 liradan işlem görmüştü. Yatırım yapmak için sıklıkla tercih edilen altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Şubat canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

ALTININ KİLOGRAMI 299 BİN 200 LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 299 bin 200 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 298 bin 150 lira, en yüksek 300 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 azalışla 299 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 796 milyon 337 bin 606,16 lira, işlem miktarı ise 2.674 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 797 milyon 713 bin 578,57 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası ve VakıfBank şeklinde sıralandı.

ALTINA YATIRIM İKİYE KATLANDI, MEVDUATLAR 80 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Küresel çapta yaşanan gelişmelerin yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesini beraberinde getirmesiyle yurt içinde gram altının fiyatı geçen yıl 2018'e göre yüzde 33,1 yükselirken, altın mevduatları da ikiye katlanarak 80,2 milyar liraya ulaştı.

ABD-Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve buna bağlı olarak küresel ekonomide yavaşlama endişeleri, jeopolitik riskler, Avrupa kaynaklı siyasi belirsizlikler ve Brexit kördüğümüne dair haber akışının piyasalara yön verdiği 2019 yılında, yatırımcı algısında ciddi bozulma yaşandı.

Bu dönemde, merkez bankalarının ekonomilere destekleyici politikalar benimsemesine karşın risk fiyatlamalarının öne çıktığı görülürken, portföy dağılımında altın ve tahvil gibi varlıklar da ağırlık kazandı.

Artan talebin etkisiyle, uluslararası piyasalarda altının onsu geçen yıl yüzde 18,4 artarak 2019'u 1.517,86 dolardan tamamladı. Yurt içinde ise 2018 sonunda 218,1 lira olan altının gram fiyatı, geçen yılı 290,3 liradan tamamladı. Böylece altının gram fiyatı, 2019'da yıllık bazda yüzde 33,1 artış kaydetti.