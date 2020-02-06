Dolar ve Euro ne kadar? 6 Şubat 2020 dolar ve Euro / TL kuru ne durumda? | Video 06.02.2020 10:54

Dolar son dakika... Jeopolitik risklerin etkisiyle dolar 6 liranın eşiğine dayandı. Piyasalarda Suriye kaynaklı jeopolitik riskler ve dışarıda ABD tarım dışı istihdam verisi takip ediliyor. Dolar endeksi son 2 ayın zirvesine çıkarak 98 puanın üzerine gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Şubat güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dolar en düşük 5.9729 lira ve en yüksek 5.9887 lirayı gördükten sonra, 5.98 - 5.99 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5810 lira ve en yüksek 6.6159 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında işlem görmüştü. Çin'de görülen koronavirüs kaynaklı endişelerin hafiflemesiyle küresel risk iştahı yeniden arttı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Şubat güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE KAPANDI

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,23 artışla 423,62 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 artarak, 7.482,48 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,48 değer kazanarak 13.478,33 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85'lik artışla 5.985,40 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,64'lük yükselişle 24.236,63 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,36'lık düşüşle 1,1002 seviyelerinden işlem görüyor.