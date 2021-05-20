Altın coştu gaz kesmiyor! Düşüş göstermeyen altın fiyatları ne kadar yükseldi ve yükselecek! İşte canlı altın fiyatları...

Birikim yapmak isteyenlerin ilk seçimlerinden biri olan altın maliyetleri gün içinde bir hayli farklılık yaşıyor. Yalnızca 24 saat içerisinde gram altın ise 499 lira hududunu aşarak 500'lü seviyelere yükseldi. Gün içinde daha çok yükseleceği ise düşünülmeye başlandı. Son 6 ayın zirvesine ulaşan altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Haftaya yükselişle başlayan gram altın 505 TL seviyelerine kadar çıkmıştı. Peki 20 Mayıs gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte cevabı!