Çeyrek altından restler peş peşe geliyor! Gram altın sınırını aştı, artık yerinde durmuyor! Altın son dakika yükselecek mi düşecek mi?

Gram altında durum dikkatleri üzerine çekmişken çeyrek altın ise restlere doymuyor! Son fiyatıyla şok etkisi yaratan çeyrek ve gram altın her ne kadar inanılması güç fiyatlara satışa sunulsa bile bu fiyatların gerçek olması ise titreme sebebi oluyor. Sadece 1 hafta önceki verilerle bugünün verileri arasında büyük bir uçurum varken; fiyatların daha çok artacağı da düşülmeye başlandı. Bu ayın sonunda 850'li seviyeleri aşacağı düşünülen çeyrek altınının yıl sonunda ise 1000 liraya satılacağı düşünülüyor. Altın daha yükselir mi? Altın ne kadar olur? Daha kısa vadeli grafiklerde satın alma fırsatı olabilecek ara sıra geri çekilme yaşayabiliriz. Gram altın tarihi zirveye yürüyor. Riskten kaçınma aracı olarak dikkat çeken altın konusunda yatırımcılar "Altın düşecek mi", "Altın yükselecek mi", "Gram altın 500 lirayı aşar mı" gibi sorularına yanıt ararken altın 500 lirayı aştı.