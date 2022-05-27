840 bin kişiyi kapsıyor: Küçük esnafa vergi yok! Youtuberlar da vergiden muaf olacak

Kazançları basit usulde tespit edilen yaklaşık 840 bin küçük esnafın da aralarında bulunduğu mükelleflere yönelik vergi düzenlemesinin uygulanmasına yönelik ayrıntılar belli oldu.

Vergi istisnası berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, bakkal, terzi, tamirci, taksici, gibi 840 bin küçük esnafı ilgilendiriyor.

KİMLER KAPSAMDA?

Kendi işinde çalışan ve 2022 yılı için büyükşehirlerde 16 bin, diğer yerlerde 10 bin lira kira limitini aşmayan ve yine 2022 yılı alış tutarları 200 bin, satış tutarları 320 bin, hizmet niteliğinde iş yapanlarda iş hasılatı 100 bin lirayı aşmayan mükellefler basit usulden faydalanıyor.

Basit usulde kazanç istisnasından yararlanacak mükellefler, istisna kapsamındaki bu kazançlar için yıllık beyanname vermeyecek ve kira geliri gibi beyana tabi başkaca gelirleri nedeniyle beyanname vermeleri halinde de bu kazançlarını dahil etmeyecek.

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satış yapanlar da basit usulden faydalanabilecek. Basit usule tabi mükelleflerin, aynı faaliyetlerini internette de sürdürmesi basit usulün şartlarını ihlal sayılmayacak.

YouTuberlar da basit usulden faydalanabilecek.

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyetlerinde bulunan ve buradan elde ettiği gelirleri dolayısıyla kazanç istisnasından faydalananların, bu faaliyetlerde bulunmaları ayrıca basit usul kapsamında yürüttükleri faaliyetlerinin basit usule tabi olmasına engel olmayacak.