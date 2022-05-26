Milyonlarca memur ve emeklisinin beklediği 3600 ek göstergede son viraja girildi. Sendikalarla görüşmeler tamamlandı, düzenlemenin içeriği belli oldu. Önümüzdeki günlerde de kamuoyuna bilgi verilecek. Hürriyet'in haberine göre düzenlemenin temmuz ayında Meclis'e gönderilerek yasalaşması bekleniyor. 3600 ek göstergede son düzenlemede neler var ve kimleri, nasıl etkileyecek? Maaşlar ve ikramiyeler ne kadar artacak? İşte, 3600 ek gösterge konusunda merak edilenler...

1-3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş ve emekli ikramiyesi de artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor.

2-KİMLERİ KAPSAYACAK?

Öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsayacak.

3-DİĞER UNVANLAR DA EK GÖSTERGE ARTIŞINDAN YARARLANACAK MI?

Şöyle yararlanacak. Düzenlemeyle memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek ve bazı meslek gruplarındaki kademeler değişecek.Daha açık bir anlatımla, belirli kesimlerin ek göstergesi 3600'e çıkartıldığında avukatlar, il müdürleri, şube müdürleri gibi bazı gruplar bundan olumsuz etkilenecek, haksızlık yaşanacak. Bu nedenle ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da yeni ek göstergeler yaratacak. Örneğin, kimi memurların ek göstergeleri 4000, kiminin 4800'e, kiminin 6000'e kadar çıkacak.

4-EK GÖSTERGE İŞÇİLERİ DE KAPSAYACAK MI?

Hayır, sadece memurları kapsıyor, SSK'lı ya da Bağ-Kurları kapsamıyor.

5-MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Ek gösterge artışı hem çalışırken ki maaşları etkileyecek hem de emekli maaşlarını etkileyecek ancak asıl etkisi emekli maaşlarına olacak. Ek gösterge düzenlemesi sonrası çalışan memurların maaşları 100-200 lira arasında artacak.

Emeklilerin maaşlarında ise yüzde 20 oranında artış olacak. Örneğin, 5.200 lira emekli maaşı alan bir öğretmenin maaşı ek gösterge artışı sonrası 6.240 liraya çıkacak. Aynı şekilde emekli maaşı 5.700 lira olan polis memuru ek gösterge düzenlemesi sonrası 6.840 lira olacak.

Ek göstergede yapılacak düzenleme diğer kademeleri de etkileyeceğinden o kademelerdeki memur emeklilerinin maaşlarında da artış olacak. Ancak bu artış 3600 ek gösterge kadar maaşlara yansımayacak. Örneğin, 3600 ek gösterge ile emekli olmuş ve 6.250 lira alan bir il müdürünün düzenleme sonrası maaşı 7.188 lira çıkacak.

6-DÜZENLEME EMEKLİ İKRAMİYELERİNİ ETKİLEYECEK Mİ?

3600 ek gösterge düzenlemesinin önemli bir etkisi de emekli ikramiyelerinde olacak ve 20 bin ila 30 bin lira arasında artış getirecek. Çalışma yılına göre bu rakam 35 bin liraya kadar çıkabilecek.

25 yıllık bir hizmeti olan kamu görevlisinin ikramiyesinde 24-26 bin liraya yakın bir artış olacak. 25 yıl çalışıp 220 bin lira ikramiye alacak bir kamu görevlisinin, 3600 ek gösterge sonrası ikramiyesi 244 bin liraya çıkacak.2008 öncesi memuriyete başlayanlarda 3600 ek göstergenin etkisi ise maaştan çok emekli ikramiyesi ve emekli maaşında görülecek, ikramiyeyi ve maaşı artıracak. Düzenleme ile diğer memurların da ek göstergeleri değişeceğinden, göstergeleri değişen memurların ikramiyelerinde de benzer artışlar olacak.

7-EMEKLİ OLMUŞ MEMURLAR DÜZENLEME SONRASI İKRAMİYE FARKI ALACAK MI?

Önceden emekli olmuş ve ikramiyesini almış memur, yeni düzenleme yapıldığında ikramiye farkı almayacak ama emekli maaşı artacak.

8-3600 EK GÖSTERGE HANGİ NOKTADA, DÜZENLEME NE ZAMAN ÇIKACAK?

Görüşmeler tamamlandı, düzenlemenin içeriği de netleşti. Önümüzdeki günlerde açıklanacak. Enflasyon açıklanıp da memur ve emeklilerinin temmuz zamları netleştikten sonra düzenleme Meclis'e gönderilecek.