556 bin Rus Antalya’ya uçtu

COVİD-19 sürecinde sağladığı 'güvenli tatil' imkanlarıyla konuklarını ağırlayan Antalya, 10 Ağustos-13 Eylül döneminde 556 bin 82 Rus misafire ev sahipliği yaptı
COVİD-19 sürecinde sağladığı 'güvenli tatil' imkanlarıyla konuklarını ağırlayan Antalya, 10 Ağustos-13 Eylül döneminde 556 bin 82 Rus misafire ev sahipliği yaptı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Eylül'ü de iyi geçiriyoruz, Ekim ve Kasım'ın da iyi olacağını düşünüyorum. Sezonun uzayacağı kesin görünüyor. Pandemiyle ilgili bir uçuş yasağı gelmezse iyi bir süreç yaşayacağız" dedi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay da "Rusya geçen sene de bir numaraydı. Bu yıl da birinciliği elden bırakmayacak. Bu yıl güzel bir şey de oldu. Özellikle yüksek gelirli Ruslar, Bodrum'u da tercih etti" diye konuştu.