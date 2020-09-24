Borsada alım fırsatı var: Yüzde 25-30 kazanç potansiyeli bulunuyor

Hisse senetleri fiyatlarındaki dalgalanmanın normal olduğunu belirten uzmanlar, orta vadeli olarak geri çekilmelerde alım fırsatı olduğunu ve yüzde 25-30 kazanç potansiyeli bulunduğunu söylüyor.
Borsa İstanbul'da yatırım yapan vatandaşlar, önümüzdeki dönemde fiyat hareketlerinin ne olacağını merak ediyor. Uzmanlar ise bu dönemde temkinli olunması gerektiğini belirterek orta uzun vadede endeksin yükselişinin süreceği görüşünü belirtiyor.
Vakıf Yatırım-Yatırım Direktörü Altan Aydın, A Para'da yayına katılarak Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirdi. Aydın, Türk hisse senetleri açısından kısa vadede iyimserliğin olmasını beklediğini ifade ederek, "Doğu Akdeniz'deki gerginliğin azalması ve üçüncü çeyrek büyüme beklentisinin fiyatlamalara yansıması açısından borsada yükseliş devam edebilir" dedi.
Altan Aydın, borsada minimum yüzde 25-30 potansiyel olduğunu belirterek şunları söyledi: "Son döneme bakarsak pozitif bir ayrışma var. Eylül ayı Amerika ve diğer endeksler için çok iyi geçmedi, bir düzeltme dönemine geçildi. Bizde genel olarak kısa vadede dalgalanmanın devam etmesi bekleniyor. Ancak kısa vadede iyimserliğin olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak Doğu Akdeniz'de gerginliğin azalması, üçüncü çeyrekte büyüme beklentilerinin fiyatlara yansıması ile endekste yükseliş yaşanabilir. Dışardan etkileniyoruz. Ancak yurt dışında çok sert bir satış olmadıkça yükselişimiz engellenemez diye düşünüyorum.
Orta vadeli strateji oluşturmak için Amerika seçimlerini ve aşı ile ilgili gelişmeleri takip etmekte fayda var. Salgın sonrası hisse senetlerinde bir toparlanma fiyatlaması gördük. Şimdi ise dengelenme süreci yaşanıyor. Bu süreçte dalgalanma olması çok normal. Önümüzdeki 2-3 ay dalgalanma görebiliriz. 2021'de Türk hisse senetleri için biz minimum yüzde 25-30 endeks potansiyeli olacaktır. Orta vadeli gerilemelerde alım fırsatları olduğunu düşünüyorum."