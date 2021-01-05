Son dakika haberi... Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.41 düşüşle başladı. Dün BIST 100 endeksi, yüzde 1,27 artışla günü 1.495,43 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.500,01 puanla da rekor seviyeyi gördü. Piyasalar bugün, Hazine'nin gerçekleştireceği 10 yıl vadeli gösterge tahvilin ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilin yeniden ihraçlarına odaklanacak. Peki, 5 Ocak Salı borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi düştü mü? İşte son dakika haberinin detayları...

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe, yüzde 0.41 düşüşle 1,489.32 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.35, BIST Mali Endeks yüzde 0.42, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.39 eksideydi.

Küresel piyasalarda doların yaklaşık iki yılın en düşük düzeylerine gerilemesi ve yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının etkisiyle önemli ölçüde gerileyen kurlar, Salı gününe de bu düzeylere yakın düzeylerde başladı.

Hazine, yılın ilk işlem gününde, yoğun iç borçlanma programına iki ve beş yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihracıyla 8.72 milyar lira borçlanma ile başladı.





Piyasalar bugün de, Hazine'nin gerçekleştireceği 10 yıl vadeli gösterge tahvilin ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilin yeniden ihraçlarına odaklanacak.

Piyasalarda bugün ayrıca, Merkez Bankası'nın (TCMB) aylık fiyat gelişmeleri raporu, reel efektif kur endeksi verileri ve 2020 yılına ilişkin dış ticaret verileri izlenecek.





Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de yıllık enflasyon, 2019 yılındaki yüzde 11.84'ten, 2020 yılında yüzde 14.60 düzeyine yükseldi. Tüketici fiyatları Aralık'ta aylık bazda yüzde 1.25, yıllık bazda da yüzde 14.60 yükseldi.

TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici enflasyonu da, 2019 yılındaki yüzde 7.36'dan, 2020 yılında yüzde 25.15 düzeyine yükseldi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.3804 lira ve en yüksek 7.4284 lirayı gördükten sonra, 7.39 – 7.40 lira aralığında,

- euro en düşük 9.0630 lira ve en yüksek 9.1201 lirayı gördükten sonra, 9.07 – 9.08 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.0430 lira ve en yüksek 10.1001 lirayı gördükten sonra 10.07 – 10.08 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.22418 - 1.22779 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22741 düzeyindeydi.

TSKB'nin günlük bülteninde, yeni yılın ilk işlem gününde küresel risk iştahının "karışık" geliştiğine işaret edilerek, şöyle denildi:

"ABD'de bugün yapılacak Georgia eyaleti ikinci tur seçimleri öncesinde S&P 500 endeksi yüzde 1.5 gerileyerek son iki ayın en kötü günlük performansını gösterdi.





"Cumhuriyetçiler Georgia seçimlerinde iki koltuktan birini almaları halinde, ABD Senatosu'nda çoğunluklarını korumuş olacaklar. Bu durumda yeni başkan Joe Biden'in politikalarını hayata geçirmesinin zorlaşması bekleniyor.

"Bu koşullarda MSCI Dünya endeksi yüzde 0.7 düşerken, MSCI GOÜ endeksi yüzde 1.0 primle günü kapattı. Altın güvenli liman talebiyle yüzde 2.4 yükseldi ve 1,942 dolar seviyesine geldi. Brent petrol ise günü yüzde 1.4 gerilemeyle 51 doların biraz üzerinde kapattı.

"Bugün yurtiçinde TCMB'nin Fiyat Gelişmeleri Raporu ile reel efektif döviz kuru takip edilecek. Yurtdışı piyasalarda ise ABD'den gelecek ISM imalat PMI verisi ile Almanya perakende satışlar verisi izlenecek. Ayrıca Georgia seçimlerine ilişkin gelişmeler piyasalar üzerinde belirleyici olacak.

"Aralık'ta tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) piyasanın ve bizim beklentilerimizin üzerinde aylık yüzde 1.25 seviyesinde artarken, 2020 yıl sonu enflasyonu yüzde 14.6 olarak gerçekleşti.



"Hizmet kalemleri enflasyonundaki ılımlı seyir ve giyim grubu fiyatlarındaki düşüşe karşın döviz kurlarının gecikmeli etkileri ile gıda ve ulaştırma fiyatlarındaki yüksek artışların bu sonuçlarda etkili olduğu görüldü.

"Aralık ayında beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri döviz kurlarındaki artışın gecikmeli etkilerinden, emtia fiyatlarındaki artıştan ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmadan kaynaklandı.





"Gıda fiyatlarında Aralık ayında da beklentinin üzerinde gelen enflasyon uluslararası piyasalarda tarım emtialarındaki fiyat artışlarından beslendi.

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü tanımına göre Eylül-Kasım dönemi Türkiye'de şiddetli kuraklık yaşanmış durumda. Kuraklık, Mart ayı sonrasında işlenmemiş tarım ürünleri fiyatları üzerinden gıda ve genel tüketici enflasyonu üstünde yukarı yönlü riskleri artırıyor.

"Bununla birlikte beklentinin üzerinde gelen enflasyon verisinin fiyatlama davranışlarını olumsuz etkilemeye devam edebileceğini düşünüyoruz.

"Önümüzdeki dönemde toplam talep koşulları ve TL'nin yakın geçmişte değer kazanmış olması enflasyondaki yükselişi sınırlayabilecek olsa da, devam edecek olan birikimli kur etkilerinin maliyet tarafındaki baskısı ile beklentilerdeki katılığın orta vadede enflasyonda beklenen

kademeli iyileşmenin sınırlı kalmasına neden olabileceğini düşünüyoruz."