Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 5 Ocak CANLI döviz kurları!

Dolar yeni haftanın ilk işlem gününde yarım puanlık bir gerileme yaşayarak 7,39 liradan haftaya başladı. Dolar kurunun 7,39 TL olduğu aynı dakikalarda euro kuru ise 9,06 lirada konumlandı. Bugün ise dolar 7,43 liradan, euro ise 9,12 liradan işlem görüyor. Kurlar arasında en yüksek değere sahip yabancı para birimlerinden olan İngiliz Sterlini de bugün 10,08 liradan işlem görüyor.
Küresel piyasalarda doların yaklaşık iki yılın en düşük düzeylerine gerilemesi ve yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının etkisiyle önemli ölçüde gerileyen kurlar, yeni yılın ilk işlem gününde de bu düzeylerde hareket etti.
Dünyanın önde gelen hisse senedi borsalarında endeksler, art arda uygulanmaya başlanan kitlesel aşılamaların, Covid-19 krizi altındaki küresel ekonomide toparlanmayı hızlandıracağı umutlarıyla yeni yıla yeni rekor düzeylerde başladı.
Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın 2020 yılının son faiz kararını açıklamasının ardından gözler döviz kurlarına çevrilmişti. MB'nin faiz artırımına gitmesiyle birlikte kurlarda önemli değişimler yaşanmıştı. Peki, diğer yabancı para birimlerinde son durum ne? İşte Bigpara'dan alınan son verilere göre hafta açılışında döviz kurlarındaki güncel rakamlar…
SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI 5 OCAK 2021
İngiliz Sterlini 10,08 TL
Amerikan Doları 7,43 TL
Euro 9,12 TL
İsviçre Frangı 8,45 TL
Japon Yeni 0,07 TL
Suudi Arabistan Riyali 1,97 TL
Norveç Kronu 0,87 TL
Danimarka Kronu 1,22 TL
Avustralya Doları 5,72 TL
Kanada Doları 5,82 TL
İsveç Kronu 0,90 TL