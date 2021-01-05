Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 5 Ocak CANLI döviz kurları!

Dolar yeni haftanın ilk işlem gününde yarım puanlık bir gerileme yaşayarak 7,39 liradan haftaya başladı. Dolar kurunun 7,39 TL olduğu aynı dakikalarda euro kuru ise 9,06 lirada konumlandı. Bugün ise dolar 7,43 liradan, euro ise 9,12 liradan işlem görüyor. Kurlar arasında en yüksek değere sahip yabancı para birimlerinden olan İngiliz Sterlini de bugün 10,08 liradan işlem görüyor.