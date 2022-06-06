3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA 2022! 3600 ek gösterge çıktı mı? Neler getirecek? Kimler yararlanacak?

3600 ek göstergede son dakika gelişmesi yaşandı. 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkıyor? soruları gündemde yoğun olarak araştırılmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli haber geldi. Memur ve emeklilerin dört gözle beklediği 3600 ek gösterge için açıklama yapan Erdoğan Kabine Toplantısını işaret ederek "Sadece 4 meslek grubu değil tüm memur ve emeklileri kapsayan formülü Kabine sonrası açıklayacağım" dedi. Aylık tutarı 5 bin 471 liradan 6 bin 861 liraya yükselecek. İşte meslek meslek maaş ve gösterge artışı...

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan AK Parti Kızılcahamam kampında önemli açıklamalarda bulundu. ''Çiftçilerimize ve memurlarımıza iki ayrı müjde vermek istiyorum.'' diyen Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili şunlar söyledi:

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?

''Bilindiği gibi uzunca bir süredir çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge diye bilinen bir hazırlık yürütüyoruz. Nihayet bu çalışmayı tamamladık ve Meclisimizin takdirine sunma safhasına getirdik. Yarınki Kabine toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detayları ile anlatacağım.

Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmakla yetinmek istiyorum.''

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Ek göstergenin hangi meslek gruplarını kapsayacağı merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kapsamın genişliği ile ilgili bir açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında "Üzerinde çalıştığımız çalışma ile sadece 4 meslek grubunun değil 5 milyon memurumuzun tamamını kapsayacağının müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

EK GÖSTERGE KAPSAMINA İKİ YILLIK ÖN LİSANS MEZUNLARI DA GİRDİ

İki alternatifli hazırlanan düzenlemede dar kapsamda dört meslek grubu ve 4 yıllık fakülte mezunu olma şartı bulunurken, geniş kapsamlı olan düzenlemede dört meslekle birlikte diğer meslek gruplarının ve unvanların da dahil edildiği burada 4 yıllık üniversite mezunu olma şartına iki yıllık ön lisans mezunlarının da katıldığı öğrenildi.

Böylece üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin de bu imkândan yararlanması sağlanacak. Ayrıca ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da taslak metinler de yer aldı.

UNVANLAR ELE ALINDI

Taslaklar hazırlanırken kamudaki tüm unvanlar tek tek ele alınarak, bütüncül bir anlayışla hiyerarşi, görev ve sorumluluk, kıdem gibi kriterlere göre ek göstergeler belirlendi.Yine kamudaki yönetici kadrolarının da ek göstergelerinde artışlar kaydedildi. İlk başta gündeme gelen dört meslek grubunun dışında genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkarılacak.Polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. Böylece 3600 ek gösterge üzerinde olanlar için de artış yapılmış olacak.

EMEKLİ MAAŞLARI ARTACAK

Ek gösterge artışıyla birlikte mevcut maaşlarda az da olsa yükselme yaşanacak ancak asıl etki emekli maaşları ve ikramiyelere olacak. 30 yıl hizmeti olan hemşire, din görevlisi ve şube müdürünün emekli aylığında, ek göstergesinin 2200'den 3600'e çıkarılmasıyla bin 390 lira artış yaşanacak.Aylık tutarı 5 bin 471 liradan 6 bin 861 liraya yükselecek. Söz konusu kamu görevlilerinin emekli ikramiyesinde ise 50 bin 150 lira artış ortaya çıkacak.Emekli olunurken 30 yıllık hizmet karşılığı 197 bin 258 lira yerine 247 bin 408 lira ikramiye alınabilecek. Ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkartılması durumunda ise 25 yıllık bir memurun şu anda 5 bin 275 lira olan emekli maaşı 6 bin 432 liraya çıkacak.Böylece 1.100 liranın üzerinde bir artış gerçekleşecek. Bu memur 30 yıllık olduğunda ise 3000 olan ek göstergesi 3600 olduğunda emekli maaşı 5 bin 627 liradan 6 bin 861 liraya çıkacak. Emekli ikramiyesi ise 202 bin 909 liradan 247 bin 408 liraya çıkacak.Düzenlemenin Meclis'ten geçtikten sonra 15 Ocak 2023'de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda bu meslek grubu için ek gösterge artışı 15 Ocak 2023 tarihi ile başlayacağı hüküm altına alınmıştı. Diğer grupların da buna uyumlu olması bekleniyor.

Bu arada emeklilerin de kısmen kapsamda olduğu öğrenildi. Buna göre emekliler için maaş artışı öngörülürken geriye dönük bir ikramiye ödemesi olmayacak.

MESLEKLERE GÖRE MAAŞLARDAKİ DEĞİŞİM

UNVAN - MEVCUT EK GÖSTERGE - YENİ EK GÖSTERGE - MEVCUT EMEKLİ MAAŞI - MEVCUT EMEKLİ İKRAMİYESİ - YENİ EMEKLİ MAAŞI - YENİ EMEKLİ İKRAMİYESİ

Genel müdür 6400 6800 14.217 300.736 14.295 303.561

Genel müd. Yard. 3600 4800 9.800 247.408 10.407 269.304

Üniversite genel sekreteri 3600 4300 9.310 247.408 9.447 252.352

Üniversite gen. sekreter yard. 3000 4300 5.627 202.909 6.999 252.352

Fakülte sekreteri 3000 3600 5.627 202.909 6.861 247.408

Daire başkanı 3600 4300 9.310 247.408 9.447 252.352

Şube müdürü 2200 3600 5.471 197.258 6.861 247.408

Kariyer uzmanlar 3600 4200 9.310 247.408 9.428 251.646

Avukat 3000 3600 5.627 202.909 6.861 247.408

İl müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir) 3600 4000 6.861 247.408 6.940 250.233

İl müdürü 3000 4000 5.627 202.909 6.940 250.233

Polis 2200 3600 5.571 200.258 6.961 250.408

Öğretmen 3000 3600 5.627 202.909 6.861 247.408

Hemşire 2200 3600 5.471 197.258 6.861 247.408

Din görevlisi 2200 3600 5.471 197.258 6.861 247.408

NOT: HİZMET YILI 30 YIL OLARAK HESAPLANMIŞTIR.

TABLOYA BAK EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYENİ HESAPLA! İŞTE MERAKLA BEKLENEN 4 ÖRNEK:

1. ÖRNEK TABLO

30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)

Ek gösterge: 2.200 Emekli maaşı: 5470 TL Emekli ikramiyesi: 197.258 TL

Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 6.861 TL Emekli ikramiyesi:247.407TL

FARK => Emekli maaşı: 1.391 TL Emekli ikramiyesi: 50.149 TL

2. ÖRNEK TABLO

30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)

Ek gösterge: 3000 Emekli maaşı: 5.627 TL Emekli ikramiyesi: 202.908TL

Ek gösterge: 4300 Emekli maaşı: 6.998 TL Emekli ikramiyesi: 252.352TL

FARK => Emekli maaşı: 1.371 TL Emekli ikramiyesi: 49.444 TL

3. ÖRNEK TABLO

30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)

Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 10000

Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 9.310 TL Emekli ikramiyesi: 247.407 TL

Ek gösterge: 4800 Emekli maaşı: 9.917 TL Emekli ikramiyesi: 269.304 TL

FARK => Emekli maaşı: 607 TL Emekli ikramiyesi: 21.897 TL

4. ÖRNEK TABLO

30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)

Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 12000

Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 9.799 TL Emekli ikramiyesi: 247.407 TL

Ek gösterge: 4800 Emekli maaşı: 10.407 TL Emekli ikramiyesi: 269.304 TL

FARK => Emekli maaşı: 608 TL Emekli ikramiyesi: 21.897 TL