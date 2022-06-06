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3600 - 4200 EK GÖSTERGE SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Ek Gösterge düzenlemesinin detaylarını açıkladı!

3600 - 4200 EK GÖSTERGE SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Ek Gösterge düzenlemesinin detaylarını açıkladı!
06.06.2022 18:12 - Son Güncelleme: 06.06.2022 18:14

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3600 EK GÖSTERGE - 4200 EK GÖSTTERGE SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Ek Gösterge düzenlemesinin detaylarını açıkladı! 3600 ek göstergede 600 puan yükselme nedir? 3600 ek gösterge ile hangi mesleklerin göstergesi yükseldi? Sorusu merak edildi. Memurlar ve emekliler, "3600 ek gösterge ne zaman geçerli olacak, maaş farkı ne zaman yatacak? " sorularını merak edip araştırmaya başladı. Erdoğan, “Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum” demişti. Peki, 3600 ek göstergede 600 puan yükselme nedir? 3600 ek gösterge ile hangi mesleklerin göstergesi yükseldi? Genel müdür, şube müdürü, il müdür maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar!

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