Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 237,08 puan artarak 7.662,05'ten kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 91,53 puan ve yüzde 1,23 değer kazanarak 7.516,50 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.384,45, en yüksek 7.741,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,19 artışla 7.662,05 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,28, teknoloji endeksi yüzde 4,30, hizmetler endeksi yüzde 2,93 ve sanayi endeksi yüzde 3,47 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 235,61 puan ve yüzde 3,04 yükselişle 7.978,89 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil bütün hisseler geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı Kredi, İş Bankası (C) ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.979 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.979 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,6 artışla 1 milyon 781 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 30,48'den, bileşik getirisi de yüzde 32,80'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,0830 lira, satışta 28,1950 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,0610 lira, satışta 28,1735 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0530, sterlin/dolar paritesi 1,2120, dolar/yen paritesi de 150,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,4 azalışla 87,8 dolardan işlem görüyor.