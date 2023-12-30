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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023, 12:50 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023, 13:11

2024 YENİ KİMLİK ÜCRETLERİ: Kimlik değiştirme ücreti - kimlik yenileme ücreti ne kadar oldu? Nüfus cüzdanı yenileme ücreti 2024...

2024 yılında değerli kağıtlar için belirlenen yeni ücret tarifesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı Genel Tebliğ ile güncellendi. Bu güncelleme kapsamında, kimlik yenileme ücretlerinde de bir artış gerçekleşti. Yeni tarifeye göre, vatandaşların kimlik kartlarını yenilemek için ödeyecekleri ücretler artırıldı. Peki; Kimlik değiştirme ücreti ne kadar oldu? Kimlik yenileme ücreti ne kadar oldu? İşte Nüfus cüzdanı yenileme ücreti ve konuya dair detaylar...

Noter kağıdı, beyanname, pasaport, kimlik ve sürücü belgeleri gibi değerli kağıtların bedelleri yeniden değerleme oranı nispetinde artırıldı.

Muhasebat Genel Müdürlüğü genel tebliğine göre 2024 yılı itibariyle değerli kağıtlardan alınacak ücretler, noter kağıdı ve beyanname için 55 liradan 87 liraya, protesto ve resen senetlerde 110 liradan 174 liraya, pasaportlarda 501 liradan 790 liraya, sürücü belgelerinde 624 liradan 990 liraya, banka çeklerinde her bir yaprak için 33 liradan 55 liraya yükseltildi.

2024 YILI YENİ KİMLİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik 130 lira, değiştirme nedeniyle kimlik 130 lira, kayıp nedeniyle kimlik 260 lira oldu.

Aile cüzdanı bedeli 705 lira olurken, sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 990 lira, motorlu araç tescil belgesi 885 lira, iş makinesi tescil belgesi 740 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 55 lira, mavi kart 130 lira, yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 565 lira olarak belirlendi.



ŞANS OYUNLARINDA VERGİ İNDİRİMİ
Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahis, at yarışları ile diğer şans oranlarından alınan vergiler yüzde 50 oranında düşürüldü. Söz konusu vergi oranları; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'dan 5'e, at yarışlarında yüzde 14'ten 7'ye, diğer şans oyunlarında yüzde 20'den 10'a indirildi.



DASK'TA TEMİNAT ARTTI
Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere iki katına çıkartılarak, 1 milyon 272 bin liraya yükseltildi. Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli, betonarme konutlar için 3 bin 16 liradan 6 bin liraya, diğer konutlar için 2 bin 80 liradan 4 bin liraya çıkartıldı.

KİRLETEN YANDI!
Çevre Kanunu'na aykırı davrananlara kesilecek para cezaları ise yüzde 58.46 artırıldı. 1 Ocak'tan itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri, 9 bin 943 lira idari para cezası ödeyecek. Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlerin cezası 4 bin 810 lira olarak belirlendi.

STOPAJ İNDİRİMİ UZATILDI
Türk lirası mevduatları ve katılım hesaplarında stopaj indirimi süresi 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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