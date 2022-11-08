2023 ASGARİ ÜCRET son dakika açıklaması! İşverene ek destek ve teşvik mi geliyor? Bakan Bilgin tek tek yanıtladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na ''Geçen yılki 'Asgari ücret görüşmelerini 10 günde tamamlayalım' kararlığı bu yılda olacak mı'' sorusunu soruldu. Bakan Bilgin, ''Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız'' dedi.

Bilgin, asgari ücret için işverene ek desteklerin verilip verilmeyeceğini de komisyonda görüşeceklerini belirtti.